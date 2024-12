Roberto Mancini è entrato di diritto nella storia dell'Italia grazie alla vittoria dell'Europeo 2020. Un'impresa storica che ha riportato in alto la Nazionale Azzurra dopo un periodo molto duro per tutto il movimento calcistico nostrano, sebbene poi non sia riuscito a qualificarsi per la seconda volta consecutiva ad un Mondiale.

Un brutto addio

L'addio invece, non è stato dei migliori, con il Ct che otto giorni dopo la sua nomina a coordinatore delle Nazionali Under 21 e Under 20, decise di lasciare.

Roberto Mancini (Sampnews24.com)

Poche settimane dopo, fu ingaggiato dalla Nazionale saudita, cominciando un percorso fallimentare terminato con la risoluzione contrattuale.

Oggi, l'ex Ct ha rilasciato un'intervista al Tg1 dove è ritornato sul suo addio alla Nazionale Azzurra per quella saudita. Queste le sue parole raccolte da Tuttomercatoweb.com.

Sulla scelta di lasciare l'Italia

No, non la rifarei la scelta di lasciare l'Italia per l'Arabia Saudita per motivi tecnici, di calcio. Allenare la Nazionale è la cosa più bella. Forse non ci siamo capiti, magari un momento di difficoltà. Sì, mi riferisco a Gravina.

In Arabia per i soldi?

La mia storia parla per me, chi non sa la storia deve andare a rileggersela e poi potrà parlare".

Contatti con squadre di club?