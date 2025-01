Bonanni: "L'Inter vincerà la Supercoppa Italiana. Juve-Milan? Vinceranno i bianconeri"

Questa sera, alle ore 20 (ora italiana), all’Al-Awwal Park di Riyad in Arabia Saudita si giocherà la seconda semifinale della Supercoppa Italiana, Juventus-Milan. La vincente di questo confronto affronterà l'Inter che ieri nella prima semifinale ha battuto 2-0 l'Atalanta grazie ad una doppietta di Dumfries. Intanto l'allenatore ed ex calciatore, Massimo Bonanni, nel corso della trasmissione “Maracanà” a TMW Radio si è sbilanciato su chi vincerà la Supercoppa Italiana e ha dato un pronostico per Juventus-Milan di questa sera.

Thiago Motta (ph. Image Sport)

Supercoppa Italiana, il pronostico di Massimo Bonanni

"L'Atalanta non è pronta per poter vincere il campionato e la partita di ieri ne è stata la dimostrazione. Stasera la Juventus è favorita, la partita è molto più importante per Motta questa Supercoppa, ha bisogno di provare a vincere qualcosa per mandare un segnale, anche se alla fine penso che vincerà l'Inter".

Juventus-Milan, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Locatelli; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All: Thiago Motta.



MILAN (4-3-3): Maignan; E. Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Jimenez. All: Conceicao.