Che dovesse vincere questo premio era ormai scontato da mesi e mesi alla luce del suo 2024 da urlo, ed infatti proprio nella serata di ieri si è assistiti alla consacrazione di Ademola Lookman nella storia del calcio africano, con annessa vittoria del Pallone d'Oro africano che fa da sigillo per un'annata da sogno.



Il 2024 di Ademola Lookman, come detto, è stato semplicemente maestoso e non soltanto è stato meritevole di essere incoronato con un riconoscimento del genere, ma anche di vincerlo all'unanimità per l'evidente distacco rispetto alla concorrenza.



Nessun calciatore africano si è anche solo avvicinato al livello cosmico raggiunto dall'attaccante nigeriano dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini, come combinazione di numeri e di capacità di elevare il proprio calcio ai massimi livelli nel corso dell'anno solare 2024.

Ademola Lookman (ph. Image Sport)

Un 2024 da incorniciare, con una finale europea da leggenda assoluta

Ad essere un concetto di importanza assoluta per il Pallone d'Oro africano assegnato ad Ademola Lookman risultano essere i numeri, che recitano 27 gol e 13 assist in 3796 minuti giocati tra tutte le competizioni tra Atalanta e nazionale nigeriana.



Questi numeri da soli sono più che sufficienti per restituire l'idea della caratura indiscussa dell'annata del nigeriano, che si è reso protagonista di cifre di G/A degne di alcune dei migliori attaccanti al mondo. Ormai Ademola Lookman si è consacrato come uno dei migliori in assoluto nel suo ruolo già solo come produzione offensiva e tale status è confermato ulteriormente dalla capacità di alzare il proprio livello calcistico nei grandi appuntamenti.



Nella passata stagione, infatti ‘Mola ha innalzato drasticamente il proprio livello calcistico per trascinare la sua Nigeria verso la finale di Coppa d'Africa (poi persa contro la Costa d'Avorio) e soprattutto per consegnare il primo storico successo europeo all'Atalanta di Gian Piero Gasperini.



Alla luce di questi traguardi individuali, risulta difficile immaginare che Ademola Lookman non potesse essere meritevole di questo riconoscimento.

Ademola Lookman’s hat-trick ended Bayer Leverkusen's 51-game unbeaten run.



Ademola Lookman also became the first player to score a hat-trick in a Europa League final.#CAFAwards2024 pic.twitter.com/GHE7fPa7IB December 16, 2024

Ademola Lookman è ormai uno dei migliori calciatori africani della storia moderna

Alla luce di quanto dimostrato in due anni e mezzo a Bergamo con la maglia dell'Atalanta, si può sostenere senza alcun dubbio che Ademola Lookman si sia consacrato come una stella assoluta del firmamento calcistico mondiale.



Ormai Ademola Lookman incide come pochissimi altri attaccanti del pianeta, e una finale come quella da lui disputata in Europa League, con tanto di tripletta stereofonica ai danni del Bayer Leverkusen fino a quel momento imbattuto è soltanto l'ennesimo tassello di una Legacy ad oggi inattaccabile.



A 27 anni d'età, Ademola Lookman sta vivendo l'apice assoluto della sua carriera, confermando giorno dopo giorno di essere diventato un vero e proprio fenomeno, nonché uno dei più grandi calciatori africani di tutti i tempi.