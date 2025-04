La Fiorentina guarda al futuro e lo fa con ambizione, mettendo gli occhi su uno dei talenti più brillanti della nuova ondata calcistica greca: Babis Kostoulas. Attaccante diciottenne in forza all’Olympiacos, il giovane è considerato un vero e proprio gioiello della cosiddetta “generazione d’oro” del calcio ellenico. Le sue qualità hanno attirato da tempo l’attenzione dei grandi club europei, ma ora è la Viola a farsi avanti con decisione.

La prima offerta della Fiorentina

Secondo quanto riportato da SPORT24 e confermato da fonti italiane, la società toscana sarebbe pronta a spingersi oltre i 30 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del centravanti greco. Si tratterebbe di un investimento senza precedenti per la Fiorentina, che dimostrerebbe così la volontà di rilanciarsi in grande stile anche sul mercato internazionale.

Nel progetto tecnico del nuovo allenatore Raffaele Palladino, Kostoulas rappresenterebbe il partner ideale per Moise Kean nel 3-5-2: un profilo moderno, tecnico e dinamico, capace di adattarsi a diversi contesti tattici e garantire profondità alla manovra offensiva. L’identikit perfetto per rinnovare un reparto avanzato che ha mostrato limiti di brillantezza e incisività nella stagione appena conclusa.

Commisso Fiorenrina

La risposta dell'Olympiakos

Nonostante l’offerta considerevole, l’Olympiacos ha però subito bloccato ogni ipotesi di trattativa. Il club del Pireo, che vede in Kostoulas il futuro della propria prima squadra, ha ribadito che il giovane non è in vendita, nemmeno davanti a cifre importanti. Una linea dura, già adottata in passato anche nei confronti di altre promesse come Fotis Ioannidis e Konstantinos Karetsas, che dimostra la volontà del club greco di costruire internamente un progetto vincente.

Resta da capire se la Fiorentina sarà disposta ad alzare ulteriormente la posta o se virerà su altri obiettivi. Intanto, il nome di Kostoulas inizia già a far sognare i tifosi viola, speranzosi di vedere in maglia gigliata un talento che, secondo molti osservatori, è destinato a lasciare il segno nel calcio europeo.