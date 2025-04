Italiano non vuole drammi: svelata la richiesta fatta alla squadra in vista di Bologna-Inter

Dopo lo stop contro l’Atalanta, il Bologna di Vincenzo Italiano è tornato al lavoro con l’obiettivo di lasciarsi immediatamente alle spalle il passo falso di Bergamo. Il tecnico ex Fiorentina, ha scelto un approccio equilibrato, senza creare allarmismi, ma ribadendo con decisione l'importanza di mantenere alta la concentrazione.

Il discorso di Italiano

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'allenatore ha tenuto un lungo confronto con la squadra, trasformando la delusione in un’occasione per motivare il gruppo. Un discorso utile a ricaricare le batterie e a rimettere al centro l’attenzione sull’approccio mentale alle partite, un aspetto su cui Italiano ha sempre insistito molto anche nelle sue precedenti esperienze.

La risposta della squadra, del resto, non si è fatta attendere: ben dieci giocatori si sono presentati volontariamente al centro tecnico di Casteldebole nel giorno libero di lunedì, tra chi ha lavorato sul campo e chi ha svolto terapie. Un segnale forte, che testimonia l’impegno del gruppo e la voglia di reagire prontamente.

Momento cruciale per il Bologna

Il Bologna, attualmente in piena corsa per un posto europeo, non può permettersi di abbassare la guardia in questo momento cruciale della stagione. Italiano lo sa bene, e vuole una squadra che continui a giocare con la stessa identità e coraggio visti fino ad ora, ma con una maggiore lucidità nei momenti chiave.

Thilo Kehrer nel momento del gol al Bologna (ph. Image Sport)

La sfida ora è trasformare questo momento in un trampolino per ripartire con rinnovata energia. Il calendario non concede sconti, e ogni punto sarà decisivo nella corsa all’Europa. Per questo, il tecnico ha scelto il dialogo e il lavoro sul campo come strumenti per cementare lo spirito di squadra, senza cercare capri espiatori ma rilanciando compattezza e fiducia.

Il Bologna riparte dunque dalla propria determinazione, consapevole che ogni dettaglio, dall’allenamento alla testa, può fare la differenza nel finale di stagione.