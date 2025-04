Inter, Giletti attacca: "Dovrebbero vergognarsi dello scudetto di cartone. I reati commessi..."

Il conduttore televisivo e tifoso della Juventus, Massimo Giletti, in occasione di un'intervista rilasciata sul sito “Tutto Juve” ha parlato del caso plusvalenze che ha colpito i bianconeri con tanto di attacco all'Inter che si è aggiudicata lo scudetto del 2006 che è stato revocato alla Juventus dopo Calciopoli.

" La Juventus vinceva da nove anni di fila lo scudetto, quindi andava colpita e sanzionata. Continuo a ricordare agli interisti il sistema Inter, dove si sono portati a casa uno scudetto di cartone di cui dovrebbero vergognarsi. La moralità non va mai in prescrizione. Ma come disse il procuratore Palazzi, i reati commessi dai nerazzurri nel 2006 erano peggiori di quelli della Juventus".

"Peccato solo che si erano dimenticati di verificare le intercettazioni che li riguardavano. Che casualità. Le domande sono: i poteri forte come la Telecom erano tutti in mano all'Inter? Tronchetti Provera che ruolo aveva? E Guido Rossi? Il potere, allora come oggi, deve colpire chi è forte di suo. Ricorda un po' come succede in politica: se non li abbatti con il sistema elettorale, trovi un altro modo per farlo".