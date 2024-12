Dopo aver blindato ulteriormente il proprio primato in vetta alla classifica della Serie A, per il Napoli di Antonio Conte è arrivato il momento di affacciarsi alla Coppa Italia, una competizione che vede il Napoli frenato in più di un'occasione agli ottavi di finale sin dalla stagione 2020-2021 con Gennaro Gattuso.



I partenopei hanno ormai un pessimo feeling con la coppa nazionale italiana, con tanto di umiliazione cocente contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco con un 4-0 netto ed inequivocabile. La partita di domani sera sarà quindi necessaria affinché il Napoli possa liberarsi una volta per tutte di quella macchia della scorsa stagione, superando uno scoglio non di poco conto.



Ad affrontare gli azzurri sarà però una squadra che è reduce da due vittorie mancate consecutive, ma che allo stesso tempo aveva collezionato una bella serie di risultati utili consecutivi che rivendicavano lo spessore assoluto della sua stagione fino a questo momento.



La Lazio, se non dovesse essere approcciata al meglio come sfida, potrebbe rappresentare un'insidia importante per gli uomini di Antonio Conte nel caso in cui non fosse affrontata con la giusta lucidità attitudinale.

Antonio Conte (ph. Depositphotos)

La Lazio di Marco Baroni viene da due sconfitte, ma potrebbe avere una reazione di orgoglio

Nonostante le tante - e legittime - perplessità legate al progetto inaugurato con Marco Baroni, l'ex-tecnico del Verona sta riuscendo a sorprendere tutti con un gioco corale ben orchestrato e soprattutto per la grande continuità dei risultati conseguiti in questo avvio di stagione.



I due risultati balbettanti rappresentati dal pareggio contro il Ludogorets e dalla sconfitta contro il Parma non bastano per fare dormire sonni tranquilli per il Napoli di Antonio Conte, che da sempre rivendica grinta, tenacia e forza di volontà per approcciarsi al meglio in quelli che sono i vari impegni stagionali specialmente contro le Big.



Inoltre, a rappresentare un vistoso campanello d'allarme per i partenopei è l'ultimo precedente che aveva visto il Napoli sfidare la stessa Big in pochi giorni nel 2022-2023. Un precedente nefasto, contraddistinto da una doppia sconfitta evitabile in quella che era stata una stagione ai limite della perfezione con la vittoria del terzo scudetto della storia azzurra.

Marco Baroni (ph. Image Sport)

Il precedente contro il Milan fu infelice per il Napoli nel 2023

L'ultima doppia sfida contro una Big, seppur non così ravvicinata (tra un confronto e l'altro ci passarono dieci giorni con una partita contro il Lecce ad incastro) è rappresentato dal precedente del Napoli di Luciano Spalletti contro il Milan in quella che fu la stagione dell'eroica cavalcata verso il terzo scudetto della storia partenopea.



In quella che fu la doppia sfida contro gli uomini di Stefano Pioli nella prima metà del mese di aprile del 2023, gli azzurri capitolarono sotto i colpi dei rossoneri, dapprima perdendo con un'umiliante 4-0 al Maradona, ed 10 giorni più tardi cadendo a San Siro sotto i colpi di Ismael Bennacer e delle parate di Mike Maignan.



In sostanza, per la partita di domani sera all'Olimpico di Roma il Napoli di Antonio Conte è avvisato, con la consapevolezza che non serva abbassare la tensione per nessun motivo al mondo.