La Juventus si prepara a un mercato invernale molto intenso, con numerose cessioni e alcuni acquisti strategici per affrontare la seconda parte della stagione. L'obiettivo principale della dirigenza, guidata da Cristiano Giuntoli, è rafforzare la rosa di Thiago Motta nonostante le difficoltà legate agli infortuni e a malumori interni come quello di Douglas Luiz.

Cessioni imminenti

Tra i giocatori in uscita figura Jonas Rouhi, promettente terzino svedese. Il Monza, con l'amministratore delegato Adriano Galliani, è fortemente interessato al giovane e punta a chiudere l'operazione con un prestito secco fino a giugno. Anche Douglas Luiz sembra destinato a lasciare Torino, con la Premier League che appare come la destinazione più probabile. Infine, Nicolò Fagioli, apprezzato dal Marsiglia di Roberto De Zerbi, potrebbe trasferirsi in Ligue 1.

Douglas Luiz (ph. Image Sport)

Possibili arrivi

Sul fronte delle entrate, la Juventus osserva con attenzione Antonio Silva del Benfica, un difensore che non trova spazio nelle ultime gare del club portoghese. A centrocampo, l'interesse è rivolto verso Lewis Ferguson del Bologna, mentre in attacco il nome caldo è Joshua Zirkzee, attualmente al Manchester United. Questi movimenti dipenderanno anche dalla situazione di Arek Milik, il cui futuro in bianconero rimane incerto.

Conclusione personale

Le operazioni di mercato della Juventus sembrano puntare a un mix tra giovani talenti e rinforzi immediati per colmare le lacune emerse nella prima parte della stagione. Le cessioni saranno fondamentali per finanziare nuovi acquisti, e la gestione di queste risorse rappresenterà un banco di prova importante per la dirigenza. Ricapitolando, per la Juventus i nomi papabili per il mercato invernale al momento sono questi: Ferguson, Zirkzee, Antonio Silva.

LEGGI ANCHE: McGregor dopo la condanna per stupro: "Su quanto accaduto quella notte, dico che..."