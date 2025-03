Sassuolo-Reggiana, Grosso: "Prova di carattere. Promozione? Manca poco ma non facciamo calcoli"

E' un Grosso euforico, e non potrebbe essere altrimenti dopo la roboante vittoria nel derby ai danni della Reggiana. Mancano solo sette giornate al termine ma la prossima settimana potrebbe già valere la promozione. Queste le parole del tecnico dalla pancia del Mapei:

"Non ci hanno mai regalato nulla. Stiamo raccogliendo i sacrifici fatti in questi mesi. Siamo contenti del nostro percorso, stiamo facendo qualcosa di molto bello. Delle volte passa tutto in sordina ma è bene ricordarlo. Sappiamo che la promozione è vicina ma non facciamo conti.

Cristian è giovane ma ha delle potenzialità incredibili. Non ha avuto tanto spazio, ma ogni qualvolta viene chiamato in causa risponde presente. Sono contento anche degli altri, Armand e Domenico così come chi non è entrato in campo".