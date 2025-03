Sassuolo-Reggiana 5-1, le pagelle: Laurientè e Volpato sugli scudi, c'è gloria anche per Verdi

In un'atmosfera tutt'altro che infuocata per un derby, complice lo sciopero delle due curve, il Sassuolo schianta con un perentorio 5-1 la Reggiana: troppa la differenza tecnica tra le due squadre. I neroverdi piazzano l'ennesimo mattoncino per la promozione, che di fatto potrebbe già arrivare settimana prossima in caso di vittoria contro il Palermo e contemporanea sconfitta dello Spezia. Questi le pagelle dei protagonisti:

Le pagelle del Sassuolo

Horatiu Moldovan 6: neanche il tempo di scaldare i guantoni che viene colpito a freddo dal radente mancino di Vergara dal limite sul quale avrebbe potuto fare qualcosina in più. La sua prestazione cresce col passare dei minuti: ottimo l'intervento sulla conclusione dalla distanza di Portanova, così come su quella di Sosa.

Jeremy Toljan 6,5: gara tutto sommato senza infamia e senza lode. Sempre ben posizionato e mai in affanno sulla fascia di competenza: suo l'assist per Boloca, che di fatto incrementa il voto in pagella.

Filippo Romagna 6: a inizio gara la velocità di Gondo impatta notevolmente sulla prestazione del capitano, che però cresce col passare dei minuti, complice la pochezza dell'attacco granata. Talvolta si prende la licenza di impostare ma non sempre fa la cosa giusta.

Matteo Lovato 6: sempre ben posizionato e mai in affanno. Gara di ordinaria amministrazione per lui, che conferma le prestazioni positive delle ultime uscite.

Edoardo Pieragnolo 5,5: ha delle responsabilità in occasione del gol di Vergara, dove la marcatura risulta piuttosto blanda. Si riscatta successivamente con una gara tutta corsa e abnegazione. 79' Yeferson Paz 6

Daniel Boloca 6,5: non ci sono davvero più aggettivi per descrivere questo ragazzo, le cui qualità sono sotto gli occhi di tutti. Anche quest'oggi ha dimostrato grande tecnica e visione di gioco. Da il là all'azione del quarto gol che di fatto porta il suo nome sul tabellino dei marcatori.

Andrea Ghion 5,5: non il solito Ghion. Lento, impacciato e poco reattivo. Tanti i palloni persi che di fatto limitano e non poco la prestazione odierna. Non all'altezza dei compagni, sostituito a inizio ripresa. 58' Luca Moro 6

Domenico Berardi 6: ci mette il suo in tutte le occasioni dei neroverdi. Gli manca il gol ma non rappresenta di fatto un problema. D'altronde le qualità ce l'ha e non avevamo dubbi. 74' Simone Verdi 6,5: si incarica della battuta dagli undici metri e non sbaglia. Primo gol con la maglia del Sassuolo.

Berardi Sassuolo

Cristian Volpato 7: è uno dei più attivi, spaziando da una parte all'altra del campo e mettendo in mostra notevoli qualità tecniche. Fa sempre fa la cosa giusta, come il passaggio filtrante per il 3-0 di Laurientè. Peccato pecchi di continuità, ma la strada imboccata è quella giusta. 58' Pedro Obiang 6

Armand Laurientè 7: tipico dei motori diesel, ci mette un pò ad accendersi. Dopo un inizio sopito fa quello che vuole sulla fascia, dove Fiammozzi viene quasi sempre saltato. E' di fatto una spina nel fianco della retroguardia granata e lo si evince dalla firma posta sul 3-1 che fa saltare il banco.

Samuele Mulattieri 7: risponde presente al primo pallone toccato della partita, realizzando così la nona rete stagionale, seconda consecutiva dopo quella al Cittadella. Funge da vero e proprio ariete, giocando di sponda con i compagni ogni qualvolta viene servito. 58' Luca Lipani 6

Fabio Grosso 7: non gli si può rimproverare nulla, la gara di fatto l'ha preparata bene. Lo shock iniziale del gol a freddo di Vergara rischia di complicare i piani, ha il merito di tenere alta l'attenzione dei suoi. Il resto lo fa la differenza tecnica tra le due squadre.

Le pagelle della Reggiana

Francesco Bardi 5:

Lorenzo Libutti 5,5:

Lorenzo Lucchesi 5,5:

Andrea Meroni 5:

Riccardo Fiammozzi 5:

Lorenzo Ignacchitti 5,5:

Tobias Reinhart 4,5:

Alessandro Sersanti 5:

Manolo Portanova 6:

Cedric Gondo 5:

Antonio Vergara 6:

William Viali 5,5:

