Al Provinciale di Trapani il Catania ha ottenuto la sua 12esima vittoria in questo campionato con un secco 0-3, che ha invece mandato sempre più in crisi i granata, crollati mentalmente dopo il primo gol. Un successo rossazzurro che mancava da ben 26 in terra trapanese. Andiamo adesso a vedere le pagelle di Trapani-Catania.

Michele Napoli (ph Giuliano Spina)

Le pagelle del Trapani: Celiento a tutto campo, Ujkaj poteva forse fare di più

Ujakj 5: inoperoso per quasi tutto il primo tempo viene colto di sorpresa da Anastasio. Non può fare nulla sul gol di Lunetta, ma rischia di fare la frittata venendo graziato da Montalto e poi la combina sul gol di Frisenna buttandosi a terra

Zappella 6: entra in campo piuttosto carico, ma si spegne strada facendo. Dal 45' Daka 5,5: non incide come potrebbe

Celiento 6,5: senza dubbio il migliore dei suoi. Corre a tutto campo e fa valere la sua esperienza riuscendo a limitare i danni in determinate situazioni

Mulè 5,5: pasticcione in determinate occasioni non riesce a far nulla nell'uno contro uno

Malomo 6: approccia pure lui bene la partita perdendosi però in seguito nel nulla. Dal 78' Sabatino 6: prova di tanto in tanto il tiro per rendere meno pesante la sconfitta nel risultato

Toscano 6: sullo 0-0 ha la palla per portare in vantaggio i suoi, ma Dini gli nega la gioia e con il tempo spompa. Dal 59' Ruggiero 5,5: anche lui malgrado la voglia non riesce a tenere il passo degli avversari

Carraro 5,5: anche lui parte bene, ma si perde con il passare dei minuti

Ciuferri 6: anche lui prova a essere pericoloso sulla trequarti per servire i compagni e crea qualche grattacapo soprattutto nel primo tempo

Kragl 5,5: prova a far ragionare i compagni di reparto, ma commette qualche errore grazie al buon posizionamento degli avversari. Dal 66' Ongaro s.v.

Piovanello 6: bravo sullo 0-0 a servire i palloni, soprattutto per il gran tiro di Toscano, ma perde lucidità con il passare dei minuti. Dal 66' Ciotti s.v.

Anatriello 5: totalmente evanescente anche perché tenuto bene d'occhio dalla difesa rossazzurra

Torrente 6: cerca in tutti i modi di trovare forze fresche, ma la squadra non lo segue.