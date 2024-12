Roberto Rosetti: "No a Tempo effettivo e Var a chiamata, sarebbero solo dannosi"

Roberto Rosetti è stata uno degli arbitri più conosciuti e stimati del panorama calcistico nazionale e internazionale. Al momento è il capo degli arbitri della Uefa e ha rilasciato al quotidiano “La Stampa” un intervista sui temi più importanti legati al mondo del calcio. Queste le sue parole

«Erano dei direttori di gara italiani: io ero stato nominato responsabile del progetto Var per il nostro campionato e il nostro campionato stava bruciando le tappe per dare il via libera, in chiaro, alla grande rivoluzione con una stagione di anticipo. Poi grazie a loro il primo anno di Var in Italia è stato straordinario».