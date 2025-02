Per il Catania, reduce dal pareggio interno contro la Casertana che ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosi per il modo come è maturato, con Carretta che ha risposto su calcio di rigore a Inglese, a segno pure lui su penalty, è tempo di proiettarsi alla sfida di domenica pomeriggio alle 15 in trasferta allo stadio Antonio D'Angelo di Altamura contro i padroni di casa del Team Altamura.

Domenico Toscano (ph. cataniafc.it)

Guglielmotti diffidato

La sfida sarà arbitrata dal signor Leonardo Mastrodomenico della sezione A.I.A. di Matera, coadiuvato dagli assistenti Emanuele Renzullo (Torre del Greco) e Diego Peloso (Nichelino). Il quarto ufficiale, Mattia Maresca di Napoli. L'ammonizione rimediata da Davide Guglielmotti contro i falchetti rossoblu campani costerà la diffida per lui. Si aggiunge quindi a Mario Ierardi.

Come stanno gli acciaccati?

Intanto dopo la seduta svolta lunedì, con due programmi differenziati per altrettanti gruppi in base ai minuti di gioco sommati contro la Casertana, e il riposo nella giornata di martedì, il Catania ha sostenuto ieri il primo allenamento in vista della gara con il Team Altamura, in programma domenica alle 15.

La seduta ha visto i primi test in gruppo e gli esercizi specifici per Adriano Montalto, Matteo Stoppa e Matteo Di Gennaro; mentre per Gabriel Lunetta c'è stata una sessione individualizzata. A riposo Armando Anastasio: gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato una lesione muscolare. La preparazione proseguirà da domani a sabato con tre sedute mattutine consecutive.

