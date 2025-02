Di Canio punge: "Il PSV poteva vincere 5-1, lezione di calcio alla Juve. Già all'andata non..."

L'eliminazione della Juventus dalla Champions League ha fatto piuttosto discutere con i bianconeri che sono stati sconfitti per 3-1 dal PSV dopo i tempi supplementari. In particolar modo Paolo Di Canio a Sky Sport ha commentato duramente la sconfitta della Juventus.

"Lezione di calcio del PSV alla Juventus . Gli olandesi hanno dominato e meritato il passaggio del turno . Thiago Motta in confusione: stava facendo dei cambi e poi ha cambiato idea dopo il gol dell’1-1. Comunque già all'andata non meritava la Juve, l'eliminazione è netta. Ho contato 8 o 9 palle gol, non dobbiamo giustificare, stiamo parlando della Juve. Non sono episodi. I l PSV poteva fare 5 o 6 gol alla Juventus questa sera".

"Una squadra a questo livello non può prendere un gol del genere. Non può. La pecca poi è che la Juventus nel secondo tempo non è riuscita a creare niente, non ho visto neanche una ripartenza. E poi gli errori di gestione: qui dal mio punto di vista non c'è spiegazione. La squadra a centrocampo era in difficoltà, Thiago Motta fa scaldare tre giocatori ruolo per ruolo in modo da contenere l'esuberanza avversaria ma aspetta e arriva il pareggio. E lì secondo me doveva fare i cambi per tenere alta l'intensità. Invece ha aspettato di subire un altro gol per mettere dentro tre giocatori. Questo non me lo spiego”.