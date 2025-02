Il Catania non riesce a dare seguito alla vittoria di Monopoli e al Massimino contro la Casertana, battuta anche quest'anno al Pinto, come lo scorso anno finisce in pareggio. Entrambe le reti su calcio di rigore, con Carretta che ha risposto a Inglese, autore del gol del momentaneo vantaggio rossazzurro. Andiamo a vedere le pagelle di Catania-Casertana.

Roberto Inglese (ph. Image Sport)

Le pagelle del Catania: Inglese al 12° centro in campionato, Allegretto rovina tutto

Dini 6: un po' incerto in alcune uscite in presa alta è però decisivo sul colpo di testa di Proia nel finale. Nulla può sul rigore di Carretta

Ierardi 6: mostra tanta volontà nelle spinte, ma commette qualche errore di troppo

Del Fabro 6: buona prova la sua, anche se potrebbe fare di più in fase di ripiegamento. Tenta anche il tiro da fuori area, ma senza precisione

Allegretto 5: meno tonico rispetto allla gara di Monopoli, propizia il rigore del pareggio di Carretta. Dall'80' Gega s.v.

Guglielmotti 6: anche lui come Ierardi tenta le proiezioni in fase offensiva, ma rimedia un'ammonizione evitabile

De Rose 5,5: un po' più spento rispetto ad altre volte, potrebbe gestire meglio la sua zona di campo. Dall'80' Luperini s.v.

Di Tacchio 6: tenta sempre di far ragionare il centrocampo in fase di costruzione, ma commette anche lui errori in fase di contenimento

Celli 6: buono il suo rientro dopo diverso tempo. Parte impacciato, ma in seguito si destreggia discretamente. Dal 60' Raimo 6: prova a costruire, ma incontra una difesa ospite ben disposta

Jiménez 5,5: meno lucido in fase di impostazione rispetto ad altre volte, la mancata cattiveria sotto porta è dettata anche dalla sua non ottimale condizione. Dal 65' Frisenna s.v.

Inglese 6,5: mostra freddezza nel rigore che porta al vantaggio i suoi e al 12° centro personale in campionato e meriterebbe maggior fortuna in una sventagliata nella ripresa. Fa a sportellate, anche se spesso viene pescato in fuorigioco

De Paoli 5: dopo il gran debutto a Monopoli va incontro a un'evoluzione. Molto evanescente. Dal 65' Corallo 6: le sue buone intenzioni vengono ben controllate dagli avversari

Napoli (al posto di Toscano squalificato) 6: prova a dare uno scossone alla squadra dopo il pareggio di Carretta, ma i giocatori non rispondono presente.