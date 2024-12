Viktor Gyokeres è semplicemente fenomenale ed è straordinaria la sua capacità di dimostrarlo in continuazione da un anno e mezzo a questa parte. Da quando è approdato allo Sporting Lisbona, ha infatti segnato 68 gol in 72 partite tra tutte le competizioni, riuscendo a consacrarsi senza se e senza ma come uno degli attaccanti più forti e prolifici del calcio internazionale.



Non deve dunque sorprendere il fatto che al giorno d'oggi diversi Club abbiano deciso di provare a fare un tentativo con lo Sporting Lisbona per accaparrarsi le performance di questo centravanti svedese che fa terrorizzare le difese di tutta l'Europa.



Ed è qui che spunta il Napoli, desideroso come non mai di provare a fare un tentativo folle per questo giocatore assatanato di reti che promette di non fermarsi mai da quanto si sta vedendo fino ad oggi.

I numeri di Gyokeres non hanno semplicemente senso: sono da Super Star

Nonostante il Napoli sia riuscito ad attingere ad un centravanti di conclamata affidabilità per la Serie A, alias Romelu Lukaku, è altrettanto vero che il centravanti belga potrebbe essere di passaggio soprattutto per le tante perplessità fisiche che ha fatto emergere sul suo conto da qualche anno a questa parte.



È per questo motivo che i partenopei hanno deciso di provare a giocarsi le proprie carte per l'acquisto di Viktor Gyokeres, che si ritrova in una condizione fisica superiore a quella di Romelu Lukaku e che ha consolidato anche uno status più riconoscibile nel panorama calcistico internazionale.



A parlare per lui non sono soltanto i suoi numeri alti come il K2 nel 2024 (60 gol e 15 assist in 58 partite sono numeri da marziano), ma anche la sua capacità di esaltarsi nei grandi palcoscenici internazionali, come dimostrato dalla straordinaria tripletta contro il Manchester City di Pep Guardiola di qualche settimana fa.



Secondo quanto ha riferito Armando Araniello, corrispondente presso 7 Gold e Tribuna.com, il Napoli sarebbe ben disposto ad offrire una cifra che arriva fino agli 80 milioni di euro, predisponendosi addirittura all'eventualità di arrivare ad investirne 100.



Per fare sì che questa operazione possa entrare nel concreto soprattutto a livello finanziario, è necessario che il Napoli abbia ben chiara la situazione che riguarda Victor Osimhen e il suo futuro al Galatasaray.

Viktor Gyökeres has now scored 60 goals for club and country in 2024 🤯 pic.twitter.com/F3iBLyfy7i December 5, 2024

La questione Osimhen-Galatasaray è cruciale per provare a puntare per Gyokeres

Benché probabilmente i piani per il suo futuro fossero diversi da quanto è stato concretizzato negli ultimi mesi, Victor Osimhen ha iniziato ad imporsi prepotentemente con la maglia del Galatasaray, risultando da subito decisivo per le sorti del Club turco dopo quanto di eccellente fatto con la maglia del Napoli.



A parlare per lui sono i suoi 9 gol segnati in 12 partite tra campionato ed Europa League, che certificano il suo impatto in terra turca. Inoltre, il grave infortunio prematuro di Mauro Icardi ha accentuato il carico offensivo per l'attaccante nigeriano, che ora si sente enormemente responsabilizzato per le sorti dell'attacco del Galatasaray.



Nel caso in cui il Club turco decidesse di rinnovarlo ulteriormente dopo il giugno 2025, con tanto di opzione di prolungamento fino al giugno 2027, scatterebbe la clausola da 75 milioni di euro che permetterebbe al Napoli di monetizzare sul nigeriano e di provare l'assalto a Viktor Gyokeres.



In sostanza, finché Victor Osimhen continua a rendere al suo meglio, aumentano le possibilità del Napoli di mettere le mani su uno dei migliori centravanti al mondo al giorno d'oggi, benché la concorrenza sia tutt'altro che timida.