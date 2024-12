Paolo De Paola è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà. Il giornalista si è espresso riguardo vari argomenti, fra cui il match di cartello fra Atalanta e Milan, l'eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia e la gara interessante fra Juventus e Bologna, che vedrà per la prima volta Motta sfidare la squadra con cui ha compiuto la clamorosa cavalcata Champions nella passata stagione.

Fonseca sta cercando in tutti i modi di lanciare il Milan. Sarà una bella partita. Mi aspetto gol, azioni, spettacolo. L'Atalanta spera nella continuità ulteriore per lanciarsi nella stratosfera, il Milan aspetta di rilanciarsi in alto. Mi aspetto la svolta da Musah e Lookman, e poi Fofana ed Ederson.

L'ex vice direttore della Gazzetta dello Sport si aspetta quindi una partita aperta e spettacolare, con i bergamaschi che possono affermarsi a livelli altissimi, e con i rossoneri che vogliono rilanciare il proprio percorso in campionato.

C'è una canzone di Cocciante, 'Era già tutto previsto'. Non gliene frega niente di altre competizioni se non il campionato. Conte aveva dentro di sè la formazione già prima. Non credo al discorso di dare spazio a tutti e di dispiacere di uscire. Non è accettabile, così gli fai fare una brutta figura, fai vedere la sproporzione che c'è tra titolari e riserve e li fai sentire inferiori, non inserendoli poi gradualmente. Era il caso di uscire dalla Coppa Italia, che magari ti poteva garantire un valore diverso della stagione in caso di fallimento dell'obiettivo campionato? I tifosi saranno contenti a fine stagione, con questo mercato, di essere entrati solo in Champions League?