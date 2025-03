Domenica 16 marzo 2025 alle ore 18 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze si disputerà la gara Fiorentina-Juventus, match valido per la 29esima giornata di Serie A.

Di seguito le probabili formazioni, le ultime news e dove vedere in diretta tv e streaming gratis.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Juventus

La Fiorentina ha conquistato appena 3 punti nelle ultime 5 giornate, frutto della vittoria di misura col Lecce e di ben 4 ko, perdendo contatto con l'Europa; la Juve, invece, è riuscita a prendersi la zona Champions in mezzo allo tsunami delle polemiche che l'ha travolta dopo le eliminazioni da Champions e Coppa Italia ripiombando però nel tunnel della crisi col tracollo vissuto contro la Dea.

Dove vedere Fiorentina-Juventus, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Cataldi, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bove, Colpani

Thiago Motta (ph. Image Sport)

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli, Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. All. Thiago Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bremer, Cabal, Conceicao, Douglas Luiz, Milik, Savona, Rouhi

Fiorentina-Juventus sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), nonché visibile in tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox, o il TIMVISION Box.

La partita, inoltre, sarà disponibile in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, su NOW e su Sky Go.

Chi presenterà e racconterà Fiorentina-Juventus

Telecronista e seconda voce Sky: Federico Zancan e Luca Marchegiani

Telecronista e seconda voce DAZN: Edoardo Testoni e Marco Parolo

