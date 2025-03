Verso Fiorentina-Juventus, Motta in bilico. Contatti avanzati con Mancini

La Juventus si prepara per il match al Franchi. Domenica 16 marzo infatti, i bianconeri di Thiago Motta affronteranno la Fiorentina di Palladino.

In caso di una sconfitta in casa della viola, per il tecnico della Vecchia Signora si potrebbero aprire diversi scenari. Il più temuto potrebbe essere proprio l'esonero.

A Torino intanto, si pensa ai possibili nome che potrebbero sostituire Motta.

Verso Fiorentina-Juventus, Motta sempre più in bilico

La Juventus è stata eliminata ai playoff di Champions League dal PSV, ai quarti di finale di Coppa Italia dall’Empoli ed è in corsa per l’obiettivo minimo del quarto posto in campionato. Troppo poco dopo gli onerosi investimenti estivi e invernali.

Ecco perché il futuro di Thiago Motta potrebbe non essere più alla Juventus: secondo quanto riporta ‘Tuttosport’, in caso di nuovo crollo contro la Fiorentina potrebbe arrivare una decisione drastica, il cambio immediato di guida tecnica.

Secondo le informazioni in possesso di ‘Tuttosport’, se anche da Firenze arrivassero segnali di resa da parte della squadra, potrebbe esserci l’esonero di Thiago Motta.

Thiago Motta (ph. Image Sport)

E se si sceglierà di optare per un traghettatore il candidato forte è Francesco Magnanelli, ora alla Primavera, in vantaggio su Brambilla (Next Gen). L’ex centrocampista del Sassuolo conosce le dinamiche della Prima squadra visto che era già nello staff di Allegri.

Juventus, contatti con Mancini in fase avanzata

‘Tuttosport’ non esclude che in caso di esonero immediato di Thiago Motta la scelta della Juventus possa arrivare fino a Roberto Mancini. Con l’ex Ct dell’Italia i contatti sono già stati avviati e sono in fase molto avanzata: Mancini, attualmente senza contratto, può sedere fin da subito in panchina.

