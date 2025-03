Sabatini punge: "Caressa? Si sentiva il numero 1, alla fine è tornato a..."

Il noto giornalista Sandro Sabatini si è raccontato nel corso dell'ultima puntata del podcast Centrocampo su Youtube. Durante l'intervista ha spiegato il retroscena che ha portato al suo licenziamento da Sky e il rapporto incrinato con Fabio Caressa.

Sabatini: “Caressa si credeva il numero 1…”

Ecco com'è terminata l'esperienza a Sky di Sabatini:

“Caressa per me è sempre stato il numero 2 tra i telecronisti perchè il numero 1 era Piccinini. Fabio era diventato direttore a Sky, e com'è successo con Ibrahimovic, quando un numero 1 prende una carica da direttore e non smette di sentirsi numero 1 sottovaluta gli altri, e sottovalutava le mie capacità. Forse non era così, ma non ho mai ricevuto complimenti o rimproveri per cui pensavo di non contare nulla per lui”.

Caressa

Gli errori di Caressa da direttore

Infine ha mandato una frecciatina velata a Caressa:

“Non dico che è tutta colpa sua, ho avuto una percezione che mi ha portato a scegliere di allontanarmi perchè pensavo di non valere nulla. La cosa sicura è che Caressa ha fatto il direttore per due o tre anni, dopo è tornato a fare il protagonista tra telecronache e il club della sera. Un direttore deve avere capacità di gestione e altruismo”.