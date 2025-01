Continuano i movimenti in uscita in casa Catania per uscire da questo momento nero in campionato. Una cessione un po' sorprendente era nell'aria già nella giornata di ieri, ma oggi è diventata ufficiale. Si tratta del passaggio all'Ascoli del centrocampista Gianluca Carpani.

La nota del club per una cessione un po' inaspettata

La notizia è giunta oggi sul sito della società rossazzurra attraverso un comunicato: “Catania Football Club rende noto di aver ceduto a titolo definitivo alla società Ascoli Calcio 1898 FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Carpani. Al centrocampista, che con la nostra maglia ha disputato 21 gare e realizzato 3 reti, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”.

Si chiude così dopo solo mezza stagione in maglia rossazzurra l'avvenuta del centrocampista ascolano con propensioni offensive. Un avvio di stagione buono per lui con le due reti realizzate contro Benevento e Team Altamura, entrambe su azione da seconda palla, ma poi continuata in maniera anonima con il solo gol del momentaneo vantaggio contro il Picerno domenica scorsa allo stadio Donato Curcio prima del gol del pareggio di Petito che ha fissato il punteggio sull'1-1. Una cessione, quella di Carpani, che sa di fulmine a ciel sereno per i tifosi rossazzurri, che magari non credevano che specialmente dopo il gol realizzato a Picerno il giocatore potesse far parte della lista dei partenti.

Dario Del Fabro (ph. Arezzo Notizie)

Del Fabro in arrivo, ma inibizione per Pelligra e Bresciano

Intanto sul fronte arrivi alcune voci già dalla giornata di ieri danno vicino al Catania il difensore Dario Del Fabro, attualmente in forza all'Arezzo, squadra militante nel girone B del campionato di Serie C. Ulteriori aggiornamenti potrebbero arrivare nelle prossime ore.

Ma in casa Catania il futuro non sembra promettere cose buone. Nella giornata di oggi infatti la Figc ha inflitto delle inibizioni per irregolarità amministrative al presidente del club rossazzurro Ross Pelligra e al consigliere d'amministrazione Mark Bresciano.

