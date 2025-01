Il pareggio di questo pomeriggio allo stadio Donato Curcio di Picerno contro i padroni di casa per 1-1 per effetto delle reti di Carpani e Petito per il Catania sa un po' di beffa date le circostanze nelle quali è maturato. E lo sa bene il mister Mimmo Toscano, che ai microfoni di Telecolor non nasconde certamente la sua amarezza.

Domenico Toscano (ph. cataniafc.it)

La squadra ha risposto bene, ma si poteva fare meglio

Oggi la squadra da un punto di vista caratteriale e del lavoro di squadra ha risposto bene. La squadra è rimasta sempre in partita e ha saputo anche lottare contro l'identità del Picerno, che ha un palleggio continuo e per il quale devi rimanere sempre concentrato e non disunirti. Noi lo abbiamo fatto bene fino al gol loro. Abbiamo rischiato di prendere gol su uno svarione nostro, potevamo fare il due a zero e non lo abbiamo fatto e poi i dettagli fanno la differenza. Potevamo fare molto meglio sul gol subito, abbiamo avuto un'occasione per raddoppiare in un campo difficile contro una squadra che sa giocare, però la squadra mi è piaciuta e partiamo da qui. Loro vogliono che tu li vada a prendere per attrarti e crearti gli spazi dietro le spalle dei centrocampisti. Questo noi lo abbiamo bene, hanno palleggiato i difensori, ma creando poco. Noi avevamo creato un'occasione con Inglese, nella quale ha fatto una bella parata il portiere. Il risultato credo che sia giusto, ma forse con un po' fortuna e di attenzione in più nei dettagli potevamo portare a casa una vittoria e non avremmo rubato niente.

Una base sulla quale continuare a lavorare

Dobbiamo trovare quei calciatori nel mercato che ti possono dare più soluzioni nella freschezza e nella fame. La scelta del ritiro è stata fatta per ricompattarci dopo due sconfitte non meritate, ma avevamo bisogno di ritrovare compattezza fuori e dentro al campo e oggi si è visto, perché la squadra ha lottato tutta. Ripeto, nei dettagli potevamo fare meglio per portare a casa una vittoria nella quale non avremmo rubato niente. E' una base importante sulla quale continuare a lavorare, perché quando giochiamo da squadra e quando siamo compatti e con un unico obiettivo, la squadra fa bene. Dobbiamo continuare a rimanere sul pezzo perché ci sono tante partite ancora. Sul proseguo del ritiro vediamo, sono cose che bisogna valutare, se bisogna farlo lo faremo, sennè non si farà e continueremo a lavorare come abbiamo fatto fino a oggi.

Il direttore sa cosa serve in sede di mercato

Sicuramente si doveva fare qualcosa in più sul gol preso. Sulla smanacciata di Farroni se rimani sulla marcatura il gol non lo prendi, ma i dettagli fanno la differenza. Peccato perché la squadra stava tenendo bene il campo, stavamo soffrendo poco e stavamo gestendo il vantaggio. Quando hanno accusato un po' di stanchezza Raimo e Carpani ho cercato di mettere forze fresche. Vogliamo migliorare la squadra in ogni reparto nel mercato, dandole altre soluzioni. Prima li fai meglio è, sennò passano tante partite e ancora devi mettere quegli innesti che possono dare soluzioni diverse e che danno caratteristiche diverse per questa squadra. Il direttore sa quello che serve e poi le dinamiche di mercato si sa come sono. Prima arrivano e più abbiamo un vantaggio.

