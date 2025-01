Ziliani: "I media inneggiano al record di DAZN spacciandolo come un trionfo anziché un flop"

Nel turno precedente di Serie A il big match Juventus-Milan è stato trasmesso in chiaro da DAZN facendo riscontrare un buon numero di ascolti. Il giornalista de “Il Fatto Quotidiano”, Paolo Ziliani, sul proprio account X si è scagliato contro i giornali che hanno inneggiato agli ascolti fatti da DAZN con il big match dell' “Allianz Stadium” sottolineando come il match tra bianconeri e rossoneri sia stato trasmesso in chiaro.

Ziliani, duro attacco ai media

"Senza vergogna: i media inneggiano al "record di ascolti" di DAZN nella giornata drogata da Juventus-Milan trasmessa in chiaro. Ma la verità è che con i soli abbonati, due anni e un anno fa gli ascolti furono simili Quando si dice le veline di Palazzo: Ansa, Tuttosport e Corriere dello Sport se ne sono usciti oggi con lo stesso titolo, lo stesso sottotitolo e la stessa foto (non è uno scherzo: e qui lo documento) spacciando l'ennesimo flop di DAZN , il 21° in 21 giornate, per un trionfo. A dispetto di 3 super partite trasmesse in chiaro, DAZN ha perso 20 milioni di spettatori rispetto a due anni fa e 15 rispetto a un anno fa

“Per la cronaca: Juventus-Milan è stata vista da 2.147.512 spettatori, il che ha contribuito a drogare l’ascolto complessivo che è stato il più alto da inizio campionato: 6.426.690 spettatori. Ma sarebbe come se McDonald dopo aver annunciato la “Giornata dei Big Mac gratis per tutti”, si gloriasse per averne smerciati come mai prima di allora. Chi è quel cretino che se ne vanterebbe? ”



Ziliani sugli ascolti di DAZN

“Gli ascolti di DAZN, che ogni anno - da quattro anni a questa parte - diminuiscono perché a sparire ogni anno di più sono gli abbonati, lungi dall’essere un successo sono un fallimento. E la verità è che senza le 3 super partite offerte in visione gratuita alla 10^, alla 16^ e alla 21^ giornata, la perdita di spettatori rispetto al totale, già deludente, realizzato nei due campionati precedenti sarebbe ancora più alta del -20 milioni rispetto al 2022-23 e del -15 milioni rispetto al 2023-24. Qualsiasi cosa leggiate, sappiate che DAZN e la Lega Serie A escono da questa 21^ giornata con le ossa rotte: dopodiché, siamo in Italia e i media italiani ne stanno celebrando il trionfo. E dire che quando parlo di Istituto Luce c’è chi dice che esagero”.