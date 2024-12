Dopo la sconfitta rimediata contro il Parma (non senza vistose polemiche per l'arbitraggio), la Lazio di Marco Baroni si ritrova a dover fronteggiare un periodo complicatissimo, con la doppia sfida imminente tra Coppa Italia e Serie A contro il Napoli di Antonio Conte a rappresentare un'importante cornice piena zeppa di insidie.



La sfida contro la capolista del campionato italiano non è però l'unica insidia per i biancocelesti, che in termini di calendario si ritroveranno a dover fronteggiare un vero e proprio tour de force da qui fino al 28 dicembre, con soltanto una partita apparentemente alla portata in mezzo a vari impegni contro le Big della Serie A.

Marco Baroni (ph. Image Sport)

La sfida contro il Napoli sarà ravvicinata e si consumerà nel doppio atto in tre giorni

La sfida contro il Napoli rappresenta uno scoglio significativo per una squadra, la Lazio, che ha bisogno di ritrovare al più presto quelle certezze necessarie al buon proseguimento della propria stagione.



Del resto, i partenopei non sono soltanto la capolista solitaria della Serie A, ma anche una squadra dalla grandissima e ritrovata solidità difensiva soprattutto grazie all'acquisto di Alessandro Buongiorno e si è confermata come una squadra capace di esaltarsi per quelle che sono le caratteristiche tattiche e agonistiche del suo allenatore Antonio Conte.



Di conseguenza, sarà complesso pensare che la Lazio possa rilanciarsi di punto in bianco con due vittorie consecutive tra Coppa Italia e campionato contro un avversario del genere (anche se certamente non impossibile, del resto la palla è tonda), ma sarà necessario approcciarsi al meglio a questa sfida per gettare le basi per la tenacia che dovrà essere mostrata negli impegni successivi.



Perché ad attendere la Lazio in questo calendario del mese di dicembre non vi sarà soltanto questo Napoli, ma anche altre Big pronte a rappresentare delle insidie tutt'altro che trascurabili.

Antonio Conte (ph. Depositphotos)

Il resto del calendario da qui fino al 28 dicembre è da mani nei capelli

Subito dopo l'impegno di domenica sera al Maradona contro il Napoli in campionato, ad attendere la Lazio vi sarà un vero e proprio calendario infernale da qui fino a fine dicembre, contraddistinto da una serie di impegni decisamente probanti e con una sola “pausa” apparente rappresentata dalla partita del Via del Mare contro il Lecce.



Già nel prossimo “turno infrasettimanale" dell'Europa League vi sarà infatti da affrontare l'Ajax ad Amsterdam, seguito poi dal confronto contro l'Inter di Simone Inzaghi (seppur all'Olimpico). La sopracitata sfida contro il Lecce rappresenterà una piccola “interruzione” di questo trend prima della sfida contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini.



In sostanza, un vero e proprio Inferno che costringe gli uomini di Marco Baroni a non abbassare mai la tensione pur di dimostrare di poter dire la loro in occasione di quella che deve essere la stagione del rilancio nelle zone che contano della Serie A.

Simone Inzaghi (ph. Image Sport)