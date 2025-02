Il Napoli guarda impegnato nella accesissima lotta scudetto con l'Inter guarda già al futuro. L'attenzione della società è infatti rivolta alla prossima finestra di calciomercato, in cui potrebbe cercare di intavolare una trattativa per un giocatore arrivato da poco nel campionato italiano che si è però rapidamente preso la scena grazie ad ottime prestazioni. Il profilo che gli azzurri avrebbero messo nel mirino per la prossima estate è quello del giovane difensore Oumar Solet, attualmente in forza all'Udinese.

De Laurentiis

Oumar Solet strega la Serie A

Il calciatore in questione è arrivato nel nostro campionato a gennaio e ha disputato sette partite, riuscendo anche a fornire un assist. Le sue prestazioni hanno impressionato l'intero ambiente, tanto da creare immediatamente l'interesse del Napoli, che ci era già andato vicino lo scorso anno durante la finestra di mercato invernale.

Solet ha l'88% di titolarità, con l'83% di minuti giocati e il 10% di partecipazione al goal. L'unica nota stonata della sua breve ma intensa avventura italiana è la doppia ammonizione nella gara contro il Como. Il francese classe 2000 ha attualmente un valore di 8 milioni di Euro, raggiungendo un picco di valutazione nel 12 giugno del 2023 (17 milioni).

Solet-Napoli: la situazione

Di seguito la situazione riportata da Tuttomercatoweb

E' arrivato a parametro zero, dal Salisburgo, che evidentemente non ha saputo valutare, valorizzare e riconoscere al meglio il talento del ragazzo scuola Lavar, poi dal gennaio del 2018 a Lione. I bibitari austriaci hanno sbagliato nelle scelte con presente e futuro di Solet che sta già ricevendo molte attenzioni. A poche settimane dallo sbarco in Friuli, lo ha cercato il Fenerbahce. Per l'estate lo ha già messo nel mirino il Napoli

Oumar Solet (ph. Image Sport)

Leggi anche: Zazzaroni: “Scudetto? Se dovesse vincerlo la Juve…”