La rete di Mbangula nei minuti finali ha scongiurato la prima sconfitta in campionato per la Juventus di Thiago Motta. Tuttavia la prestazione non è stata da incorniciare, anzi si direbbe il contrario. Tuttavia il tecnico può sorridere perché, notizia di pochi minuti fa, arrivano buone nuove dall'infermeria. Il calciatore è infatti rientrato in gruppo.

Juventus: c'è un rientro, i dettagli

Infatti come segnala Sos Fanta, arrivano importanti aggiornamenti dall'allenamento odierno. C'è infatti il rientro in gruppo di Douglas Luiz, centrocampista arrivato in estate dall'Aston Villa e che fin qui non è riuscito a lasciare il segno.

Gli esami della settimana scorsa avevano escluso lesioni, ciò nonostante è rimasto fuori più a lungo di quanto ci si aspettasse. Oggi però c'è stato il rientro in gruppo per Douglas Luiz. Il centrocampista si è dunque allenato con il resto dei compagni e spera di essere convocato per il match di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola, che ha pareggiato ieri per 2-2 contro il Crystal Palace.

Douglas Luiz (ph. Image Sport)

Juventus, situazione infortunati

Si legge che in casa Juventus restano invece ai box Milik, Cabal, Bremer, Nico Gonzalez e McKennie. Il centrocampista americano rimane in dubbio per la sfida ai Citizens. Oltre a loro è ai box anche Andrea Cambiaso, uscito prematuramente ieri nel match contro il Bologna. Il sito sopracitato però sottolinea come sia più probabile che il laterale lavori per essere completamente ristabilito nella gara che vedrà gli uomini di Thiago Motta sfidare il Venezia del prossimo weekend.

LEGGI ANCHE: Palladino non si accontenta: "Nel secondo tempo siamo stati un po' rinunciatari nel gioco"