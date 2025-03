Varriale: "Espulsione di Ederson assurda, mentre Bastoni era stato graziato per le proteste"

Nel big match della 29^ giornata di Serie A, che si è giocato ieri sera al “Gewiss Stadium” di Bergamo, l'Inter ha battuto 2-0 l'Atalanta grazie ai gol di Carlos Augusto al 54' e di Lautaro all' 87'. La partita non si è conclusa senza polemiche con i bergamaschi che hanno protestato per l'arbitraggio dell'arbitro Massa che all' 81' ha prima espulso Ederson e poi all' 88' ha estratto il rosso a Gasperini. Con questa vittoria l'Inter si è portata a +3 sul Napoli e a +6 sulla stessa Atalanta. Intanto sul proprio profilo X il giornalista, Enrico Varriale, ha sbottato per l'arbitraggio di Massa.

Varriale tuona per l'arbitraggio di Massa in Atalanta-Inter

"Ipoteca dell'Inter sullo scudetto con la netta e meritata vittoria sull'Atalanta. È la squadra più forte in campo ma pure fuori. Lo conferma Massa con l'assurda espulsione di Ederson, doppio giallo per proteste, dopo che Bastoni, già ammonito, era graziato per le sue proteste".

Atalanta-Inter, il tabellino del match

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti (29' s.t Samardzic), Hien, Kolasinac; Bellanova (14' s.t Ruggeri), De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic (14' s.t De Ketelaere), Lookman (38' s.t Brescianini); Retegui (29' s.t Maldini). A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Palestra, Comi. All: Gasperini.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries (21' s.t Bisseck), Barella, Calhanoglu (45'+1' s.t Asllani), Mkhitaryan (30' s.t Frattesi), Carlos Augusto; Thuram (45'+1' s.t Taremi), Lautaro Martinez (45'+1' s.t Correa). A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Arnautovic, Aidoo, Alexiou, Berenbruch, Cocchi. All: Inzaghi.

Arbitro: Massa

Marcatori: 9' s.t Carlos Augusto (I), 42' s.t Lautaro (I)

Ammoniti: Bellanova (A)

Espulsi: Ederson (A), Bastoni (I)