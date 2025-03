Il derby del Franco Scoglio di Messina tra i padroni di casa e il Catania è andato ai rossazzurri, che sono tornati a espugnare lo stadio dello Stretto dopo otto anni grazie al gol decisivo di Gabriel Lunetta. Andiamo a vedere le pagelle del derby Messina-Catania.

Le pagelle del Messina: difesa maldestra nel gol, Dell'Aquila e Tordini i più incisivi

Krapikas 6: viene colto di sorpresa nel gol di Lunetta, ma in altre occasioni mostra grande prontezza di riflessi

Lia 5,5: cerca di far ragionare il reparto, ma pecca di imprecisione nel gol di Lunetta

Gelli 6: prova gli affondi di tanto in tanto, ma senza precisione

Marino 5,5: sornione per buona parte del match prova a svegliarsi alla fine, ma non aiuta bene i compagni di reparto

Haveri 5,5: prova da ex un po' sottotono lascia solo Lunetta in occasione del gol

Garofalo 6: prova i tiri e tenta di fare linfa alla manovra della squadra

Petrucci 6: prova anche lui il tiro, ma senza precisione. Dall'83' Anzelmo s.v.

Pedicillo 5: evanescente per buona parte del match non regge il confronto con gli avversari. Dal 45' Tordini 6,5: senza dubbio tra i migliori per le spinte offensive e per il tentativo stampatosi sulla traversa con Dini battuto

Dell'Aquila 6,5: bravo a spingere sulla trequarti crea qualche paura ai rossazzurri. Dal 45' Vicario 6: fa il suo compitino come meglio può.

Costantino 6: buono l'approccio alla gara dell'ex più atteso. Manca però di precisione al momento del tiro. Dal 64' De Sena 6: rimedia un'ammonizione evitabile, ma mostra molta volontà nella spinta offensiva

Luciani 6: evanescente all'inizio cresce col passare dei minuti, ma senza pungere

Banchieri 6: bravo nella gestione dei cambi per dare spinta ai suoi ragazzi alla ricerca del pari