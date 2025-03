Pedullà: "Juventus, una squadra senza palle! Motta è il primo dei colpevoli, ma..."

La Juventus esce sconfitta dallo scontro diretto con la Fiorentina in casa dei Viola. Un' altra prestazione non degna della maglia e il mister Thiago Motta sembra sempre meno vicino alla permanenza, soprattutto se dovesse restare al di fuori dei primi quattro posti.

Il noto giornalista Alfredo Pedullà ha espresso il proprio parere sulla partita Fiorentina-Juventus.

La Fiorentina l'ha chiusa dopo un quarto d'ora contro i fantasmi. Per la Juve è la seconda di fila in cui viene umiliata, è indifendibile a partire dall' allenatore. Non c'è chimica tra lui e la squadra, approccio durato 3 minuti e poi si sono sfaldati. Ancora più vergognosa della partita con l'Atalanta. L'allenatore ha le sue colpe, non è stato in grado di dare uno spirito alla squadra, poi la formazione con una difesa mezza a tre, centrocampo senza riferimenti…