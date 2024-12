La Fiorentina sino ad adesso sta disputando un campionato certamente al di sopra le aspettative, piazzandosi momentaneamente al quarto posto in classifica e con un calcio convincente, dovuto soprattutto all'importante aiuto dato dalla società per il calciomercato estivo.

La società toscana sembra però non volersi fermare qui: per dare continuità all'ambizioso progetto che ha visto accasarsi in viola fra gli ultimi Kean, Gosens e De Gea, potrebbe intervenire già nel mercato di gennaio.

Daniele Pradè (ph. Image Sport)

Fiorentina, ecco cosa può succedere nel mercato invernale

La Fiorentina ha una profondità di rosa chiaramente maggiore rispetto allo scorso anno, ma manca ancora qualcosa per ambire in alto e competere su tutti i fronti con i top team del nostro campionato.

Ad esempio, un vice Kean è al momento assente nell'organico di Palladino, dato che all'argentino Beltran non appartengono le caratteristiche di un puro numero 9, così come a Gudmunsson e Kouame.

Lucas Beltran (ph. Image Sport)

Fiorentina, nel mirino Calvert-Lewin dell'Everton

Il club guarda in Premier League per colmare questo vuoto, e nelle ultime ore c'è stato un interessamento nei confronti del 27enne inglese dell'Everton Dominic Calvert-Lewin, attaccante con una discreta esperienza europea.

Il numero 9 britannico ha già partecipato a numerosi campionati di Premier League ed una stagione di Europa League con la maglia dei “toffees”. La Fiorentina è fiduciosa della trattativa anche e soprattutto grazie alla condizione economica del giocatore, in scadenza di contratto con la sua squadra. Da non accantonare comunque la possibilità di intavolare una trattativa già a gennaio.

Dominic Calvert-Lewin (ph. Depositphotos)

