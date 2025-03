Il Catania continua a zoppicare in campionato e Mimmo Toscano lo sa benissimo. Domani pomeriggio alle 15 gli etnei sono attesi dalla sfida al Massimino contro il Foggia, altra nobile decaduta del girone C della Serie C. I satanelli hanno tanta voglia di fare risultato, come detto dall'allenatore Lamberto Zauli, e questo è stato il leit motiv iniziale della conferenza stampa pre gara di quest'oggi.

Domenico Toscano (ph. cataniafc.it)

L'emergenza è incredibile, ma l'atteggiamento non è negoziabile

A prescindere dalle dichiarazioni dell'allenatore avversario tutte le squadre come noi giocano per vincere. La cosa più importante è come andremo ad affrontare noi la partita, in piena emergenza. Forse è la settimana in cui l'emergenza è incredibile, perché ieri De Paoli, Quaini e Lunetta hanno avuto un po' di influenza e oggi si sono allenati part time. Però la cosa che pretendo io domani è che l'atteggiamento, la concentrazione e la voglia non sia negoziabili. E' negoziabile l'errore, ma l'approccio alla partita, la voglia e la determinazione non sono negoziabili. Non so nulla riguardo a cambiamenti dello staff medico, non mi risulta. In questa situazione tutti devono fare qualcosa in più per sopperire a queste defezioni. Si può sbagliare il passaggio o il gol, ma l'atteggiamento deve essere migliore. Avremo un nottata bella lunga. Un cambio di modulo è difficilmente auspicabile, perché non hai giocatori esterni offensivi e le punte hanno certe caratteristiche. Però 15 calciatori che ci aiutano a vincere la partita li abbiamo e quello deve essere importante. Si deve avere qualcosa in più per portare a casa la partita.

La situazione riguardante gli infortunati

Rientrano da lungodegenti Di Gennaro, Allegretto, Lunetta e Anastasio. Però sono scelte di disponibilità al limite, quindi con lo staff medico dobbiamo prenderci dei rischi e capire che rischi prenderci, perché se Anastasio è il primo o il secondo allenamento che fa con noi e viene da dieci giorni fermo questo dovrà dire lo staff medico. Di Gennaro ha avuto un infortunio traumatico, quindi il rischio è minimo, ma per gli altri dobbiamo capire che rischio possiamo prenderci e capire il minutaggio e chi parte dall'inizio e chi subentra. Per questo dobbiamo essere bravi nella gestione dei cambi e per chi parte dall'inizio. Per le prestazione posso dire che il secondo tempo con la Casertana non mi è piaciuto. Anche domenica ad Altamura credo che abbiamo avuto il controllo della partita tranne qualche ripartenza e qualche rischio, perché se devi vincere devi prenderti qualche rischio. Nel momento in cui fai entrare Stoppa e rimani in dieci hai costruito le situazioni per vincere. Per il secondo tempo con la Casertana ho detto ai ragazzi che si poteva e che si doveva fare molto di più. Poi è normale in questa situazione di emergenza dare disponibilità in più, perchè qualcuno deve adattarsi a ruoli che non predilige. Se non siamo riusciti oggi a dare un'identità e un'impronta è perché non riesci a dare continuità a quei calciatori che alzano il livello dell'allenamento e della partita. Alzare il livello qualitativo diventa difficile, ma nonostante ciò noi lavoriamo per tirare il massimo da quello che abbiamo. Ripeto, l'atteggiamento non è negoziabile per sopperire a questo momento di difficoltà. L'appello che posso fare ai tifosi è che in una piazza così importante e gloriosa che mi ha portato a scegliere questa sfida. La squadra del cuore prima si ama e poi si critica, ma ci devono stare vicini nei 90 minuti. Dobbiamo tutti dare qualcosa in più.

Se non si sistemano alcune cose Toscano non serve al Catania

La partita di domani pesa come tutte le altre già disputate. La gestione è la cosa più importante in una squadra e farla in queste condizioni è estremamente difficile, perché quando ti capita di fare scelte la domenica mattina e quando devi provare soluzioni e calciatori e poi ricambiarli di nuovo e deve andare a motivare tutti è difficile. Quando ho vinto ho creduto sempre che si poteva fare meglio. E' normale che se in questo sistema non si cambiano tante cose Toscano non serve al Catania, perché tutte le componenti devono essere pronte a spingere, migliorare e lavorare ogni giorno per trovare soluzioni. Se non si migliorano queste cose, almeno quelle principali, Toscano non serve. Serve se ci sono quelle situazioni che ti possono essere quelle situazioni che ogni settimana migliorano il tutto. La società l'ho sempre vista presente, ci confrontiamo. A volte abbiamo le stesse visioni, altre no, ma il confronto è sempre continuo per migliorare, perché tutti ci teniamo che il Catania faccia bene. Ci vorrà del tempo per costruire queste cose e non si fanno dall'oggi al domani. Il tempo non dipende da me. Dobbiamo essere bravi a recuperare i calciatori, perchè domani potrei essere costretto a fare delle scelte al limite. Per tenere alto il ritmo dobbiamo fare qualcosa in più noi. Luperini sta crescendo fisicamente, è un'ipotesi per domani. Devo vedere il tutto per fare delle scelte migliori. Sarà una partita difficile, come lo saranno le altre. Noi dobbiamo avere più voglia e motivazioni degli altri. Io a vedere le immagini del rigore non dato ad Altamura da dietro la porta non ce l'ho fatta, perché avevo già preso un'espulsione, e mi sono stato quindi zitto. Ma quando l'arbitro mette il fischietto in bocca e poi lo toglie e il guardialinee non lo aiuta e lo aiuta per un'espulsione inesistente è assurdo e dici che il lavoro di tutti noi viene compromesso da queste cose. Io sto dando il massimo e che cercherò di farlo fino alla fine. A volte mi chiedo se questo è il massimo o meno perché ogni giorno ti devi mettere in discussione.

Intanto è notizia delle ultime ore che la società Catania Fc non ha depositato alcun ricorso riguardo alla squalifica di Matteo Stoppa dopo aver esaminato gli atti ufficiali.

Intanto ecco l'elenco dei 21 convocati per la sfida di domani:

5 Dario Del Fabro

6 Francesco De Rose

10 Kaleb Joel Jiménez Castillo

11 Andrea De Paoli

12 Damiano Butano

13 Alessandro Farroni

15 Matteo Di Gennaro

16 Alessandro Quaini

17 Gregorio Luperini

19 Alessandro Raimo

20 Giulio Frisenna

23 Gabriel Antonio Lunetta

24 Ertijon Gega

32 Adriano Montalto

33 Armando Anastasio

34 Federico D’Emilio

37 Carmelo Forti

38 Clarence Corallo

39 Lorenzo Privitera

57 Andrea Dini

63 Andrea Allegretto



Squalificati: Ierardi, Stoppa

Indisponibili: Bethers, Celli, Dalmonte, Di Tacchio, Guglielmotti, Inglese, Sturaro.

LEGGI ANCHE: Team Altamura-Catania, Grella: "Siamo stufi. Abbiamo oltre 10 punti in meno"