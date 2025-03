Ieri pomeriggio si è giocata la partita forse più importante della fase finale del campionato. Napoli contro Inter, prima contro seconda, divise da un solo punto. Dopo il pareggio dell' Atalanta entrambe avevano la possibilità di allungare, ma la classifica è rimasta esattamente com'era.

Come ogni big match che si rispetti, anche in questo non sono mancate le polemiche. I casi “sospetti” sono due: un fallo di McTominay ai danni di Dumfries in area del Napoli, e un tocco di mano dell'olandese in area di rigore dell' Inter, in entrambi casi l'arbitro ha lasciato correre.

Il noto giornalista napoletano Carlo Alvino ha commentato con toni molto accesi la partita e le scelte del direttore di gara Doveri.

Alvino: “L'Inter stava per fare un furto…”

Ecco le parole di Carlo Alvino sul match tra Napoli e Inter:

“Billing evita una beffa, calcisticamente parlando sarebbe stato furto, una rapina, uno scippo. Sì perché se avesse vinto l’Inter con la miseria di un solo tiro in porta e con un atteggiamento in campo da fare invidia al Milan di Nereo Rocco, per non parlare poi della decisione di non concedere un netto calcio di rigore al Napoli per il fallo di mano di Dumfries, stasera di questo staremmo parlando. Di un “furto” calcistico.”

Stanislav Lobotka e Nikola Moro (ph. Image Sport)

“Il Napoli ci crede…”

Nel suo post su X ha proseguito così: “Sarebbe stata una vittoria dell’Inter non certo figlia della prestazione. La prestazione invece l’ha fatta il Napoli, dall’inizio alla fine. Da questa partita esce fuori, anzi ritorna, il Napoli che avevamo ammirato fino a fine gennaio. Un Napoli cazzuto e pronto a vendere cara la pelle. Stanno tornando anche gli infortunati. E chi entra a partita in corso lo fa nel modo giusto. I segnali sono tutti positivi. Nessun rammarico. Il viaggio è lungo ma resta bellissimo. Salite a bordo e vi divertirete! ”