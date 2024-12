Fino ad ora quello di quest'anno è stato un campionato con più ombre che luci per il Monza, che è reduce dall'ultima ed ennesima sconfitta in Serie A contro l'Udinese per 1-2, che l'ha visto pericolosamente precipitare al penultimo posto in classifica.

La squadra allenata da Alessandro Nesta ha collezionato solamente 10 punti, frutto di una sola vittoria (arrivata contro l'Hellas Verona), sette pareggi ed altrettante sconfitte. Diventa dunque fondamentale il prossimo impegno contro il Lecce per capire le vere ambizioni dei brianzoli.

Monza, necessario un intervento sul mercato

Viste le continue e anche inusuali difficoltà in Serie A quest'anno, la società lombarda dovrà per forza di cose intervenire durante il mercato di gennaio, per sistemare la rosa ed evitare una retrocessione in Serie B.

Dovrà dunque mettersi all'opera Adriano Galliani assieme al direttore sportivo Bianchessi, che avranno il compito di trovare delle figure che possano risollevare il morale e la posizione in classifica del Monza.

Monza, piace Casadei: sgambetto all'Inter?

Difatti, il Condor sembra essersi già attivato: è stato sondato e piace molto Cesare Casadei, ex centrocampista di Chelsea e Leicester con un passato glorioso nelle giovanili nerazzurre. Si tratterebbe di un vero e proprio brutto scherzo all'Inter, che ha visto crescere il ragazzo fino a diventare professionista.

Dalle ultime indiscrezioni, la formula pare essere quella del prestito, essendo il giocatore ancora di proprietà del Chelsea. Avvisata anche la Juventus, che in Casadei aveva visto un possibile rinforzo per il mercato invernale ed aveva chiesto informazioni per il giocatore.

