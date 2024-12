Il Napoli è reduce dalla sconfitta interna con la Lazio. Gli azzurri sono scivolati al secondo posto a -2 dall'Atalanta, reduce da una spettacolare gara di Champions contro il Real Madrid. Inevitabile che nell'ambiente si respiri un po' di delusione, considerata anche la cocente eliminazione dalla Coppa Italia, che poteva rappresentare un obiettivo alla portata.

I partenopei iniziano a guardarsi intorno per il mercato, e le risorse economiche andranno con ogni probabilità utilizzate per portare un centrale di difesa, in quanto Rafa Marin non ha convinto e Juan Jesus è da considerarsi in uscita. Ci sono poi altre questioni da gestire, quali quella relativa all'attacco, dove si pensa di trovare un aiuto a Lukaku, e quella dei rinnovi, su tutti quelli di Kvaratskhelia e Meret, per i quali la società si sta muovendo già da tempo.

Kvaratskhelia Napoli

Rinnovo Meret, ancora complicazioni

Il numero 1 del Napoli , insieme al suo agente, sta cercando di trovare l'accordo per il prolungamento del contratto, prossimo alla scadenza. L'edizione odierna de Il Mattino evidenzia un intoppo per quanto riguarda l'ingaggio. L'agente Federico Pastorello starebbe perciò iniziando ad analizzare le possibili strade per il suo assistito, dato che da a partire dall'estate 2025 quest'ultimo sarà svincolato.

Meret Napoli

Valter de Maggio e le parole sui rinnovi

Il giornalista campano Valter de Maggio ha parlato della situazione rinnovo di Meret, lanciando anche una notizia interessante, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal

Il Napoli aprirebbe una finestra su Donnarumma se Meret non rinnovasse. Donnarumma accetterebbe anche di venire al Napoli, ma dovrebbe ridursi l’ingaggio

De Maggio parla quindi dell'opzione Donnarumma, che non sta sicuramente vivendo uno dei periodi più gloriosi della sua carriera in terra francese. E' chiaro però che il portiere dovrebbe essere pronto a ridursi l'ingaggio.

Nikola Modric batte Gianluigi Donnarumma (ph. Image Sport)

