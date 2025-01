Intervistato da Gianluca Gazzoli durante il podcast “BSMT”, l'ex giocatore brasiliano del Milan Pato ha parlato del suo rapporto con il vecchio partner d'attacco Zlatan Ibrahimovic, adesso figura dirigenziale in rossonero.

Il papero ha voluto rimarcare più volte quanto l'apporto di Ibrahimovic può aiutare la squadra di Conceiçao in termini psicologici e non solo. Successivamente, si è lasciato andare al racconto di qualche aneddoto divertente ai tempi del Milan con Onyewu. Di seguito le sue parole:

Ci siamo incontrati ieri, non è cambiato. Per me adesso in questo momento è l'uomo giusto per il Milan. Era una persona che metteva su la squadra. Anche il suo modo è un po' più aggressivo, però è un ragazzo gentilissimo. Sei in una squadra che ha tanti titoli e c'è anche la pressione, ma lui ora e prima ha fatto un gran lavoro. Basta solo dargli tempo