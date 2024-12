Tiene banco il progetto Superlega nella mente di Florentino Perez. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, il proprietario del Real Madrid avrebbe studiato una nuova formula, per coinvolgere i grandi club europei ma non solo. L'obiettivo, rispetto alla modalità con cui era nata, sarebbe quello di coinvolgere più squadre, rendendola dunque maggiormente inclusiva.

Florentino Perez non molla l'idea Superlega (ph. Image Sport)

Nuova Superlega: 60 club pronti ad aderire

Sarebbero circa 60 i club disposti ad aderire alla nuova Superlega pensata da Florentino Perez. I nomi non sono svelati, ma è probabile che, di nuovo, tante big europee possano aver dato il loro consenso. Il patron del Real Madrid spera in un'abbondante partecipazione delle inglesi, insieme alla Juventus, per fare da traino alle altre squadre. Se il PSG di Nasser Al-Khelaïfi, molto contrariato ai tempi della prima proposta, rimarrebbe dunque fuori anche in questo caso, diverso il discorso per il Bayern Monaco. I tedeschi, qualora il format fosse veramente più inclusivo, sarebbero infatti disposti a riconsiderare la propria posizione.

Superlega: come funziona il nuovo format

Questo il nuovo format che si va delineando: una prima divisione (Star League) in cui comparirebbero le migliori squadre dei cinque campionati europei (Spagna, Inghilterra, Italia, Germania e Francia) e di paesi come Portogallo e Olanda. Un secondo gruppo di 16 squadre (Gold League) e un terzo di 32 (Blue League) andrebbero a delineare il quadro completo. Per ora si tratta solo di ipotesi, ma Florentino Perez alla Superlega non ci vuole proprio rinunciare.

