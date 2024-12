L'Inter si prepara a sfidare il Bayer Leverkusen in Champions League. La gara di domani potrebbe consegnare ai nerazzurri la certezza matematica del passaggio agli ottavi. Notizia fresca è quella che riguarda Acerbi e Dumfries, non convocati per via di problemi muscolari, nel caso del primo, e di influenza per quanto riguarda l'olandese. Inzaghi si è espresso in conferenza stampa, vediamo le sue parole.

Situazione non ottimale in difesa

Domani tra centrocampo e attacco c'è abbondanza, meno in difesa. Ad Acerbi e Pavard si è aggiunto Dumfries, oltre a Palacios che non è in lista. Dalla prossima spero che possano esserci Acerbi e Dumfries, oltre ovviamente a Palacios.

Acerbi Thuram

I numeri in Champions

I numeri vanno letti, sono importanti nel calcio. Sappiamo che in Champions abbiamo avuto un certo percorso e in campionato un altro. Dobbiamo alzare l'attenzione, migliorare la fase di non possesso tutti insieme, in campionato le ultime partite le abbiamo fatte molto bene. Domani sera sarà importante dare seguito a queste gare, sapendo chi affrontiamo

Un pensiero sul percorso dell'Atalanta

Le vanno fatti i complimenti, per quanto fatto sia in Europa che in campionato negli ultimi anni. Però dire una favorita mi torna difficile, mi ritorna in mente quello che ho detto il 13 luglio: dissi che sarebbe stato un campionato avvincente, con tante protagoniste e diverso da quelli precedenti. Credo si veda dalla classifica, siamo alla quindicesima: sono cambiate le squadre di vetta, in più abbiamo Lazio e Fiorentina che stanno facendo un campionato straordinario

Lookman Atalanta

Il momento di Taremi

Sono molto soddisfatto di lui, è un giocatore che ho voluto insieme alla società: tutti i suoi compagni gli vogliono bene, in Champions ha giocato da titolare e abbiamo tredici punti. Sappiamo e lui sa che ci sono altri quattro attaccanti, che come lui vogliono giocare: Lautaro e Thuram sono quelli che stanno giocando di più, Arnautovic ha avuto qualche problema ma quando l'ho messo in campo mi ha dato grandi risposte, Correa è tornato a stare benissimo. Ho l'imbarazzo della scelta, giocando nell'Inter sappiamo che c'è grande concorrenza

Mehdi Taremi e Gabriel (ph. Image Sport)

