Alvino: "Gatti? Non lo voglio al Napoli, è antisportivo. Prenderlo però sarebbe una vendetta"

Nelle ultime ore in casa Napoli sta girando la voce di un possibile interesse del club partenopeo per Federico Gatti con il direttore sportivo Manna che starebbe pensando al difensore della Juventus per rinforzare il reparto difensivo nella prossima stagione. Intanto il giornalista di fede partenopea,Carlo Alvino, a Radio Goal ha parlato di questa possibile operazione di mercato definendo il difensore bianconero come antisportivo, ma allo stesso tempo vederlo in maglia azzurra potrebbe essere una sorta di vendetta da parte del Napoli nei confronti della Juventus riferendosi ai passati trasferimenti di Quagliarella ed Higuain in maglia bianconera.

Gatti Juventus

Alvino, il suo commento su Gatti

"Però lasciatemi dire in fase preventiva che reputo Gatti uno tra i calciatori più antisportivi della Serie A e non mi piacerebbe vederlo con la maglia del Napoli. La vendetta del club azzurro, dopo lo scippo Higuain e quello Quagliarella, è quella che ora è il Napoli a comprare i giocatori dalla Juventus. Andare a prendersi l’unico simbolo della juventinità degli ultimi anni sarebbe una vendetta straordinaria per gli azzurri".

LEGGI ANCHE: Coreografia Fiorentina, Capuano: “Vergognosa, l'anti juventinismo dilagante impedisce di...”

Alvino: “Se dovesse arrivare Gatti, lo difenderò”