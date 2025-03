Lazio, Baroni a rischio: Lotito ha individuato il sostituto

La Lazio vive un momento di riflessione sul futuro del tecnico Marco Baroni. Nonostante la squadra sia in piena lotta per un posto in Champions League, con soli due punti da recuperare sul quarto posto, e ancora in corsa per l’Europa League, la posizione dell’allenatore biancoceleste è tutt’altro che solida. Il direttore sportivo Fabiani è stato chiaro: ogni valutazione sarà rimandata a giugno, quando si tireranno le somme sull’andamento della stagione e sulla valorizzazione della rosa.

La Lazio riflette su Baroni

Le prestazioni altalenanti degli ultimi mesi, culminate nel pesante ko contro il Bologna, hanno alimentato i dubbi della dirigenza. E pensare che fino ai primi di dicembre sembrava ormai scontato un prolungamento di contratto per Baroni, forte di una prima parte di stagione sorprendente. Tuttavia, una serie di infortuni e squalifiche da Natale in poi ha messo in crisi le rotazioni, rendendo più difficile mantenere la forma fisica iniziale.

Oltre ai problemi fisici, alcune scelte tecniche del mister non sono state apprezzate dalla società. Tra queste, lo scarso utilizzo dei nuovi acquisti e l’ostinazione nel mantenere il modulo 4-2-3-1 come schema intoccabile. La gestione della rosa ha sollevato perplessità, anche se in passato la dirigenza della Lazio, sotto la guida di Lotito, raramente ha interferito nelle scelte tattiche degli allenatori.

Marco Baroni (ph. Depositphotos)

Cosa non è piaciuto

Il progetto tecnico varato quest’anno punta su un ricambio generazionale e sulla valorizzazione dei giovani, ma alcune decisioni di Baroni sembrano in contrasto con questa filosofia. Nonostante tutto, nessun esonero immediato è all’orizzonte: il confronto tra Lotito, Fabiani e il tecnico è costante, e l’obiettivo comune è concludere al meglio la stagione, mantenendo vivo il sogno Europa League.

Il nome in pole come sostituto

In caso di mancata qualificazione europea, l’addio a Baroni potrebbe diventare realtà. Tra i nomi sondati per la panchina spunta quello di Alberto Gilardino, campione del mondo 2006 ed ex tecnico del Genoa, esonerato nel corso di questa stagione. Non a caso, la piazza biancoceleste non sembra entusiasta di questa ipotesi, ritenendola un possibile passo indietro rispetto al recente passato.

I prossimi mesi saranno decisivi per il futuro di Baroni e per capire quale direzione prenderà il progetto tecnico della Lazio. La società resta vigile e pronta a intervenire, ma per ora la parola d’ordine è attendere i risultati sul campo.