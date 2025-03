Tra le piacevoli sorprese di questa stagione di Serie A, bisogna sicuramente annoverare Lorenzo Lucca, bomber classe 2000 dell'Udinese che sta trascinando a suon di gol i friulani nelle zone più nobili di classifica. Per l'attaccante ex Pisa sono ben 10 le reti e 2 gli assist in 28 presenze. A questo proposito è quindi normale che diversi club abbiano notato le sue prestazioni e lo abbiano inserito nella lista della spesa in vista del mercato estivo. A questo proposito andiamo a riportate un importante aggiornamento.

Tutti pazzi per Lucca: due top club ci pensano

Infatti come riportato da Gianluca di Marzio, Inter e Napoli avrebbero messo gli occhi su Lorenzo Lucca in vista della prossima stagione. Da quanto si apprende infatti dopo i tentativi nel mercato invernale di Milan, Atalanta e Roma, ci sono Inter e Napoli ad essersi interessati al bomber classe 2000. Per quanto concerne il Napoli, l'attaccante dell'Udinese incarna il prototipo di attaccante ideale che vuole Antonio Conte per affiancare Romelu Lukaku.

Antonio Conte (ph. Depositphotos)

Non solo il Napoli, ci pensa anche l'Inter

Non soltanto gli azzurri però, anche l'Inter starebbe monitorando il classe 2000, visto e considerato che con l'uscita di Correa qualche movimento in entrata è previsto. I nerazzurri però tengono in considerazione anche altre opzioni: Castro e Krstovic i nomi caldi.

