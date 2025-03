Serie A, nove gare al termine: si accende la lotta retrocessione

La lotta per la salvezza in Serie A entra nella sua fase più calda, con ben nove squadre coinvolte nella battaglia per evitare la retrocessione in Serie B. Dopo l'ultima giornata, il Genoa ha compiuto un passo deciso verso la permanenza grazie alla vittoria casalinga contro il Lecce. Con 35 punti in classifica e un margine rassicurante sulla zona retrocessione, la squadra di Vieira sembra destinata a tirarsi fuori definitivamente dal gruppo delle pericolanti.

Più incerta la situazione per le altre squadre, con il Verona che ha guadagnato un vantaggio importante grazie al successo di misura contro l'Udinese, mentre il Parma ha ottenuto un punto prezioso nel pari contro il Monza. L'Empoli, battuto dal Torino, è scivolato a -3 dalla zona salvezza, mentre il Venezia continua la sua striscia di pareggi, riuscendo a fermare anche il Napoli.

Alessandro Nesta (ph. Image Sport)

Lotta retrocessione: Monza quasi spacciato, Como quasi salvo

Analizzando in profondità la situazione, il Monza, ultimo in classifica, è considerato già condannato alla retrocessione nelle quote sul calcio, emerge un quadro chiaro sulle probabilità di retrocessione. Il Venezia, con una quota di 1,25, è considerato il club con maggiori probabilità di scendere in Serie B, seguito dall'Empoli a 1,85. Il Parma (2,25) e il Lecce (2,85) sono anch’essi in una posizione delicata, mentre il Cagliari (6,00) ha più margine per sperare nella permanenza.

Più staccate nelle previsioni Verona (9,00) e Como (28,00), con quest’ultima che appare ormai quasi certa della salvezza. Le prossime partite saranno cruciali per determinare quali squadre riusciranno a risalire la china e quali invece vedranno sfumare le loro speranze di permanenza.

Il calendario riserva scontri diretti che potrebbero risultare decisivi. La 30^ giornata vedrà Como-Empoli, Cagliari-Monza e Verona-Parma, tre partite che potrebbero stravolgere la classifica. Anche la 31^ giornata sarà fondamentale, con Monza-Como, Empoli-Cagliari e Lecce-Venezia. In particolare, la sfida tra Empoli e Cagliari potrebbe rappresentare un crocevia importante, con entrambe le squadre che necessitano di punti per allontanarsi dal terzultimo posto.

Nella 32^ giornata, Venezia-Monza e Verona-Genoa saranno altre sfide da tenere d'occhio, mentre la 33^ vedrà Lecce-Como ed Empoli-Venezia, ulteriori confronti diretti per la salvezza.

Cesc Fabregas (ph. Image Sport)

Nove giornate alla fine: la penultima e l'ultima potrebbero essere decisive. Venezia, Empoli, Parma, Verona e Lecce rischiano

Man mano che la stagione avanza, l'incertezza aumenta. La 34^ giornata di Serie A vedrà Verona-Cagliari e Como-Genoa, ma sarà soprattutto nella 36^ che si concentreranno altri scontri diretti: Verona-Lecce, Empoli-Parma e Como-Cagliari potrebbero risultare determinanti. Nella penultima giornata, Monza-Empoli, Cagliari-Venezia e Verona-Como potrebbero decidere le ultime posizioni prima del verdetto finale.

Infine, l'ultima giornata vedrà Empoli-Verona come unico scontro diretto, mentre tutte le altre squadre lotteranno contro avversarie di alta classifica, rendendo ancor più arduo il compito di chi sarà ancora in bilico.

Con così tanti incroci diretti in calendario, la corsa per la salvezza si preannuncia combattutissima fino all’ultimo minuto, un po’ come quella scudetto dove è lotta accesa tra Inter, Napoli e Atalanta, anche se manca il ‘pepe’ che solo uno come Josè Mourinho poteva dare surriscaldando il clima. Le squadre con più esperienza in queste situazioni, come Cagliari e Verona, potrebbero avere un leggero vantaggio psicologico, mentre squadre come il Parma e il Venezia dovranno dimostrare di avere la giusta tenacia per ribaltare i pronostici.

Il destino di molte formazioni si deciderà nei dettagli: una vittoria in uno scontro diretto può cambiare radicalmente le prospettive, rendendo questa lotta per la permanenza una delle più avvincenti degli ultimi anni.