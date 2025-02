Empoli-Milan 0-2: i rossoneri la vincono nella ripresa coi cambi

Vento, pioggia e tre punti vitali per il Milan dopo le vittorie di Fiorentina e Juventus in settimana: i rossoneri, contro un Empoli reduce dalla batosta di Torino, arrivano al “Castellani” con una novità di formazione rispetto alla vigilia: mentre gioca Joao Felix e Gimenez va in panca, è l'altro Jimenez a subentrare a Pulisic nell'undici titolare a dispetto delle indicazioni della vigilia.

Empoli al palo

In avvio, dopo un intervento dubbio in area su Abraham (ma in realtà è l'inglese a cincischiare invece di concludere da buona posizione), è di Musah la prima conclusione in porta al 10°, parata da Vasquez. L'Empoli si rende pericoloso con un tiro di Grassi dal cuore dell'area, murato da Walker. Il peccato originale è stato un tacco di Joao Felix che però ha fatto ripartire il contrattacco empolese. Al 21° ci prova Joao Felix con il destro, conclusione radente ma che termina fuori bersaglio di poco. Al 32° la più grossa occasione del match è per i toscani: sinistro a giro dell'ex Colombo che centra in pieno il palo interno. La manovra milanista è lenta e compassata, grossi tentativi dalle parti di Vasquez non ci sono. Il tempo si chiude con una pressoché inguardabile punizione di Hernandez, a lato.

Conceicao Porto

Milan in dieci

Nella ripresa Conceicao non si fa troppi scrupoli e mette dentro l'artiglieria pesante: Gimenez, Pulisic e Leao rilevano Abraham, Fofana e Jimenez. Il passo diverso si nota subito con Leao che al 6° pecca di eccessivo altruismo volendo mettere in mezzo un pallone su imbeccata di Hernandez che avrebbe potuto anche calciare in porta. Al 9° il fattaccio: Tomori abbatte Colombo, seconda ammonizione e Milan in dieci. Al quarto d'ora ci prova Leao, destro debole e palla tra le braccia di Vasquez. Poco dopo ancora Leao imbeccato, tiro deviato in corner sul quale il portiere empolese esce a vuoto e Joao Felix manda alto.

Sono fasi concitate del match: Grassi viene ammonito per un fallo su Reijnders e poco dopo anche l'Empoli resta in dieci per un fallo di reazione di Marianucci su Gimenez. Al 23° il Milan passa: cross di Pulisic al bacio per la testa di Leao che schiaccia in porta l'1-0. Alla mezz'ora Joao Felix di testa sorvola di poco la traversa. Ma un minuto dopo arriva il battesimo del gol di Gimenez: da Pulisic al messicano, sinistro a giro e palla in buca per il raddoppio rossonero e il primo gol del numero 7 al Milan. Joao Felix si divora poi il tris davanti a Vasquez riprovando lo scavetto riuscito in Coppa Italia con la Roma, ma questa volta senza successo. Con questa vittoria il Milan sale a 38 punti con una partita da recuperare: serve ancora molto per tornare in orbita quarto posto, ma una certezza c'è, ovvero che il mercato di gennaio sta aiutando parecchio una squadra ancora imperfetta.