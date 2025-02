Inter, Marotta prepara il grande colpo per giugno: 2 nomi nel mirino

L’Inter si prepara a un mercato estivo particolarmente movimentato, con l'obiettivo chiaro di svecchiare la rosa e offrire a Simone Inzaghi nuove soluzioni tecniche. Dopo anni caratterizzati da grandi colpi a parametro zero, la strategia nerazzurra potrebbe cambiare, anche a causa delle nuove linee guida dettate dal fondo Oaktree, attuale proprietario del club. L’obiettivo è quello di puntare su profili giovani e di prospettiva, senza però perdere di vista opportunità vantaggiose sul mercato.

I due giocatori nomi nel mirino

Tra i nomi che la dirigenza dell'Inter ha sondato nei mesi scorsi spiccano Jonathan David e Jonathan Tah.

Jonathan David (ph. Image Sport)

Il primo, attaccante canadese classe 2000 in forza al Lille, è un profilo che l’Inter segue con attenzione per il dopo Thuram o per affiancarlo a lui e a Lautaro Martinez, è in scadenza di contratto con il Lille anche se il giocatore chiede un ingaggio elevato, da almeno 6 milioni a stagione. Situazione simile per Jonathan Tah, difensore centrale del Bayer Leverkusen, considerato un rinforzo ideale per il reparto arretrato. Anche qui, però, le richieste economiche hanno raffreddato le trattative. Inoltre su entrambi c'è da segnalare anche il forte interesse del Barcellona che, a causa dei problemi finanziari, potrebbe pescare proprio dal mercato degli svincolati.

La scelta di Marotta e Ausilio

Nonostante le difficoltà, la possibilità che l’Inter tenti un affondo per uno dei due giocatori nei prossimi mesi resta concreta. Marotta e Ausilio stanno già lavorando per costruire la squadra del futuro, bilanciando esigenze economiche e ambizioni tecniche. L’Inter del domani prende forma, e i tifosi attendono la prossima mossa di mercato.

Al momento, comunque, tra i due il nome caldo è quello di Jonathan David essendo anche più giovane trattandosi di un classe 2000, mentre Tah è un classe 1996. La spesa per il canadese, a bilancio, verrebbe coperta dagli addii di Marko Arnautovic e Joaquin Correa.