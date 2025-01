Il 2-0 dell'Allianz Stadium rifilato dalla Juventus al Milan rappresenta una delle vittorie più convincenti della stagione bianconera. Il filotto di pareggi si è finalmente interrotto ed ora la Vecchia Signora può contare su alcune certezze da cui ripartire in vista del match di Champions contro il Club Brugge e della gara di sabato prossimo contro il Napoli.

Le note positive

Tra gli aspetti che fanno ben sperare i tifosi bianconeri c'è soprattutto la prestazione fantastica di Mbangula, che si conferma in stato di grazia. Gol del vantaggio a parte, il belga ha rappresentato una spina nel fianco per il Milan, mettendo costantemente in difficoltà Emerson Royal.

Samuel Mbangula e Nicolò Savona (ph. Image Sport)

Grandi conferme anche per McKennie che, impiegato nel ruolo di terzino sinistro, ha nuovamente dimostrato di essere una pedina duttile e fondamentale dello scacchiere bianconero, un giocatore in grado di fornire qualità e quantità in ogni zona del campo.

Molto bene anche la coppia difensiva formata da Gatti e Kalulu, un duo ormai pienamente collaudato che offre piena garanzia a Thiago Motta che, nel frattempo, è ancora in attesa di nuovi innesti dal mercato.

Ottime notizie anche dal centrocampo bianconero, che con Thuram e Locatelli sembra aver trovato la formula giusta che unisca qualità, fisicità e geometrie. Il capitano bianconero ha riscattato la deludente prestazione in Supercoppa con una gara pressoché perfetta.

Gli aspetti negativi

La nota più dolente della serata bianconera è sicuramente l'infortunio di Yildiz, che ha dovuto abbandonare il campo all'intervallo per un problema agli adduttori. Il turco salterà quasi sicuramente la trasferta in Belgio e rischia di non poter prendere parte al big match contro il Napoli.

Kenan Yildiz (ph. Image Sport)

Una pessima notizia per la Juventus, che perde il proprio gioiello proprio nel momento in cui sembrava essere più in forma. I tifosi bianconeri si augurano che lo stop sia più breve del previsto e che l'ex Bayern Monaco possa tornare a brillare il prima possibile.

LEGGI ANCHE: Juventus, addio ad un passo di un top player, ecco l'offerta irrinunciabile