Sassuolo-Sudtirol 5-3, le pagelle: Boloca devastante, male Odenthal

Vittoria sofferta quanto spettacolare per il Sassuolo che conferma così il dominio incontrastato in cadetteria. L'ostico e mai domo Sudtirol di Castori che proprio qui in Emilia fu protagonista della clamorosa cavalcata dalla C alla A con il Carpi, deve arrendersi. Di seguito le pagelle dei protagonisti:

Le pagelle del Sassuolo

Horatiu Moldovan 5,5: 4 tiri in porta subiti, 3 gol. Numeri non proprio confortanti. Se sul primo e il terzo gol non ha colpe, non si può dire lo stesso in occasione del raddoppio, dove non ha accenna neanche all'intervento. Prestazione rivedibile per il portiere rumeno, che a dire il vero nel finale salva voto e risultato con un intervento prodigioso.

Jeremy Toljan 5,5: a differenza delle ultime uscite, lo si è visto poco o nulla in propensione offensiva. Non bene in copertura, dove è apparso lento e impacciato. Troppi i palloni persi.

Cris Odenthal 5: ha la colpa di lasciarsi andare sin troppo facilmente in occasione del vantaggio. Dopo un inizio di stagione promettente, iniziano ad essere troppe le distrazioni difensive. Secondo svarione consecutivo dopo quello di Salerno.

Tarik Muharemovic 5,5: non una partita memorabile. Troppe sbavature in difesa complicano partita e rimonta dei suoi compagni. Sia chiaro, le colpe non sono attribuibili tutte a lui, di certo poteva fare sicuramente meglio quest'oggi. Al 25' l'occasione del riscatto ma il colpo di testa ravvicinato termina a lato.

Josh Doig 7: è con ogni probabilità la migliore gara della stagione. Suo l'assist per Berardi in occasione del momentaneo 1-1, così come l'eurogol del 2-2 che di fatto rianima il Sassuolo spento.

Andrea Ghion 6: riproposto ancora una volta titolare da Grosso, svolge una gara ordinata e senza fronzoli. Non sempre servito dai compagni, da apprezzare la voglia di farsi vedere. 68' Luca Moro 5,5: si vede poco, se non per una ghiotta occasione sprecata nel finale a tu per tu con il portiere.

Daniel Boloca 7,5: questa stagione sta dimostrando la piena maturità di questo ragazzo che, col passare delle partite, diventa sempre più il faro del centrocampo neroverde. Prestazione maiuscola, contornata da gol e assist. 83' Pedro Obiang sv

Domenico Berardi 6,5: è giocatore di categoria superiore ma di certo non lo scopriamo oggi. Al netto della rete del pari di pregevole fattura, fa quello che vuole con la difesa avversaria. 92' Cristian Volpato 6,5: entra solo nei minuti di recupero ma tanto basta per apporre il nome sul tabellino dei marcatori.

Domenico Berardi esulta dopo la rete al Bologna (ph. Image Sport)

Kristian Thorstvedt 6: consueta posizione tra le linee nella batteria dei trequartisti alle spalle dell'unica punta ma la prestazione odierna certifica il calo di rendimento in questa fase della stagione. Quasi mai nel vivo del gioco.

Nicholas Pierini 5: non il solito Pierini, il cui rendimento ha evidenziato più ombre che luci. Ci ha abituato a ben altro e siamo certi che quanto prima ritroverà la retta via. 66' Luca Lipani 6

Samuele Mulattieri 5: pochi palloni giocabili e poco movimento da parte del centravanti classe 2000, rientrato da poco da un infortunio. Non è al meglio e si vede, sostituito a inizio ripresa. 65' Armand Laurientè 7: entra e spacca subito la partita. Gol alla prima occasione e doppietta annullata per fuorigioco millimetrico.

Fabio Grosso 6: non sappiamo se i suoi abbiano preso sotto gamba l'impegno ma di certo il Sassuolo non ha affatto convinto. Di buono c'è solo il risultato.

Le pagelle del Sudtirol

Giacomo Poluzzi: 4,5

Frederic Veseli: 6

Nicola Pietrangeli: 6

Raphael Kofler: 5

Salvatore Molina. 5

Mateusz Praszelik: 5,5

Daniele Casiraghi: 5

Niklas Pyyhtia: 6,5

Karim Zedadka: 6

Raphael Odogwu: 6,5

Silvio Merkaj: 4,5

Fabrizio Castori: 6 a dispetto della complicata posizione di classifica, i suoi mettono in campo coraggio e spirito di sacrificio. Punito oltremodo dal risultato, meritata sicuramente qualcosa in più in termini di punti.

