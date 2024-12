Anche se per Inter e Udinese è tempo di Coppa Italia e per la Fiorentina di Conference League, la Serie A è pronta a ripartire con la 17^ giornata. Molti giocatori sono in dubbio, altri hanno invece recuperato. Fra le big ci sono ancora nodi da sciogliere soprattutto per Nico Gonzalez, Barella, Ruggeri e Dia. Ma anche Ndoye. Vediamo chi può giocare e chi no.

Roma e Bologna valutano: le condizioni di Ndoye, Miranda e Konè

Roma e Bologna si preparano ad affrontare rispettivamente Torino in trasferta e Parma in casa nella 17esima di Serie A. Ma come stanno Ndoye, Miranda e Koné a ridosso delle partite?

Ndoye e Miranda → Il primo sta molto meglio e può esserci. Il secondo è protno a tornare titolare a sinistra. Su Ndoye invece saranno fatte valutazioni all’ultimo. Sempre out invece Orsolini.

Manu Koné → Fuori nel match di Coppa Italia, per un fastidio che già ne aveva messo in dubbio la presenza a Como. Ranieri punta ad averlo contro il Parma, ma non sarà rischiato se non al meglio.