Il difensore sloveno Bijol dell'Udinese è uno dei nomi più caldi in vista della finestra invernale di calciomercato. Lo osserva infatti già da tempo l'Inter, che ha bisogno di trovare una figura affidabile per il reparto difensivo di Inzaghi, anche a causa dei frequenti problemi fisici di Acerbi. Il nome del difensore non è stato però accostato solamente alla squadra milanese, ma anche al Napoli, che per sostituire l'infortunato Buongiorno gradirebbe il profilo del centrale bianconero.

La stagione di Bijol fino a questo momento

Bijol ha il 94% di minuti giocati in 15 partite di campionato, con 1 goal, 1 assist e 5 ammonizioni. In Coppa Italia invece ha giocato due partite e segnato 1 goal, rimediando 1 ammonizione. La prossima partita in coppa sarà proprio contro l'Inter, valida per gli ottavi di finale. Il giocatore avrà quindi la possibilità di mettersi in mostra al San Siro di Milano. La sfida si terrà stasera alle 21 e l'Udinese avrà il difficile compito di arginare una squadra che ha appena rifilato sei reti alla Lazio di Baroni, che è considerata una delle sorprese del campionato.

Jaka Bijol (ph. Depositphotos)

Inter, senti Bijol: le parole sui nerazzurri

Il difensore è stato intervistato a The Italian Football Podcast e le sue parole sono molto interessanti sia per quanto riguarda le voci in merito ad un possibile approdo in nerazzurro, sia per quanto riguarda un eventuale futuro lontano dall'Italia

Bello sentire il mio nome accostato all'Inter, ma nel calcio sappiamo che ci sono tante voci in giro, quindi finché non c'è qualcosa di concreto non c'è molto di cui parlare. Credo che l'Inter sia ancora la squadra più forte in Italia, contro la Lazio hanno dimostrato ancora una volta di essere pronta quando arrivano le grandi partite. Sicuramente ho l'ambizione di giocare in Champions League e Premier League, spero che ciò accada.

Parole al miele quelle spese per il biscione, per cui lo sloveno pare aver espresso una preferenza, pur sottolineando che non c'è ancora nulla di concreto.

