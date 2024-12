Sassuolo-Palermo, Grosso: "Vittoria sofferta contro un avversario di qualità"

Settima vittoria consecutiva e primato mai in discussione. Il Sassuolo vola e il merito è tutto di Fabio Grosso, il quale analizza con soddisfazione l'ennesima buona prestazione da parte dei suoi ragazzi:

Sebbene non sia partito titolare, Nicholas sa dell'importanza del gruppo. Oggi è entrato col piglio giusto e sono soddisfatto per lui. Ci serviva una sterzata dopo il pari, so di poter contare su tutti e quest'oggi i neo entrati in campo lo hanno dimostrato tant'è che hanno fatto la differenza e va bene così. Vittoria che fa morale.