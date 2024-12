Sassuolo-Palermo 2-1, le pagelle: Pierini decisivo, per Deplanches errore da matita blu

Al Mapei il Sassuolo conquista la settima vittoria consecutiva contro il suo recente passato Alessio Dionisi, ora alla guida del Palermo e a rischio esonero. Le prodezze di Laurientè prima e Pierini poi consentono ai neroverdi di consolidare il primato in classifica in attesa del match del Pisa. Di seguito le pagelle dei protagonisti:

Le pagelle del Sassuolo:

Horatiu Moldovan 5,5: poteva sicuramente fare qualcosina in più in occasione della rete del pari. Per il resto poco impegnato.

Jeremy Toljan 6: bravo in fase offensiva non altrettanto in quella difensiva. Dopo un primo tempo tutto sommato intraprendente, cala vistosamente nella ripresa.

Cas Odenthal 5,5: avrebbe meritato la sufficienza se non fosse stato per qualche errore di troppo in fase di lettura, come in occasione del gol dei rosanero dove perde la marcatura su Le Douaron che di fatto costa il pari.

Tarik Muharemovic 6: sufficienza meritata per il gigante bosniaco. Gara di sostanza e senza fronzoli quest'oggi per lui.

Edoardo Pieragnolo 6: non ci sono più aggettivi per questo ragazzo, il quale dimostra una crescita costante partita dopo partita. Ci sono ancora alcuni aspetti sui quali deve migliorare ma la strada imboccata è quella giusta. Josh Doig 6: entra in campo col piglio giusto. Lotta contro i suoi diretti avversari alla disperata difesa del vantaggio.

Luca Moro 5: gioca tanto per la squadra e si vede ma nulla più. In fase offensiva non lo si vede quasi mai, se non per una clamorosa rete fallita da due passi. Nicholas Pierini 7: entra ed è subito decisivo. Punizione dai 20 metri che si infila nel set per il 2-1 Sassuolo.

Daniel Boloca 6: ennesima prestazione positiva per il metronomo neroverde. E' lui a dettare i tempi di gioco e a dire il vero lo fa in maniera impeccabile.

Pedro Obiang 6: tanto lavoro in mezzo al campo per il capitano, autentico ago della bilancia del centrocampo. L'equilibrio della squadra passa di fatto dal suo dinamismo

Kristian Thorstvedt 5,5: non una buona prestazione quest'oggi, fatica a trovare la giusta posizione in mezzo al campo, risultando poco incisivo nella manovra.

Armand Laurientè 7: le ultime uscite hanno dimostrato voglia e spirito di sacrifico: gli mancava soltanto il gol, che di fatto oggi arriva. E' on-fire, per informazioni chiedere alla difesa rosanero che ha faticato e non poco a contenerlo.

Domenico Berardi 6: mobilità e duttilità al servizio del suo Sassuolo ma non basta. Sebbene i compagni lo cerchino continuamente, spesso appare impacciato: da uno come lui ci si aspetta sicuramente di più.

Fabio Grosso 6,5: è l'artefice sin qui del capolavoro di questa squadra, il cui primato non è in discussione. Anche quest'oggi prova convincente da parte dei suoi.

Le pagelle del Palermo

Sebastiano Desplanches 4,5: giornata da dimenticare per l'estremo difensore rosanero, autore di un erroraccio in occasione del primo gol che di fatto gli toglie sicurezza per il resto della gara.

Kristoffer Lund 5,5: non brilla come il resto dei compagni di reparto. Partita totalmente difensiva, nel tentativo di contenere le sgroppate di Toljan ma non solo.

Pietro Ceccaroni 5,5: in affanno nelle prime battute, così come il reparto difensivo. Errori e qualche leggerezza di troppo in fase di impostazione, cresce però col passare dei minuti.

Dimitris Nikolaou 5: la sua prestazione non convince appieno, dove concede troppo spazio alle incursioni di Laurientè, il quale lo mette seriamente in difficoltà.

Reyyan Baniya 5: se nella prima frazione di gioco gioca tutto sommato una gara contenuta, non si può dire lo stesso nella ripresa dove va spesso in difficoltà sulle ripartenze avversarie tanto da guadagnarsi anche un giallo nel finale.

Filippo Ranocchia 6: è certamente uno dei più propositivi tra i suoi. La manovra offensiva parte sempre dai suoi piedi, così come l'assist che consente ai rosanero di agguantare il momentaneo pari.

Jacopo Segre 5,5: lavora molto in fase di copertura, cercando di arginare le scorribande degli avversari. Prestazione ordinata ma non brillante. Thomas Henry sv.

Francesco Di Mariano 5: non sono mancate corsa e grinta. Sotto questo aspetto non gli si può rimproverare nulla ma non basta.

Federico Di Francesco 6: a parte una rovesciata terminata alto sopra la traversa e qualche sgroppata sulla fascia, lo si vede poco. Buono lo spunto a inizio ripresa col quale mette i brividi a Moldovan ma nulla più.

Valerio Verre 5: non riesce ad incidere in fase offensiva come vorrebbe. Spesso isolato e poco cercato dai compagni.

Jeremy Le Douaron 6,5: ha il merito di aver realizzato il gol dell'1-1, che di fatto lo sblocca mentalmente. Da lì in poi si muove meglio e lo si vede più nel vivo del gioco o almeno così sembra. Sparisce nella ripresa. Mattia Brunori sv

Alessio Dionisi 6: all'ultima spiaggia sulla panchina rosanero? La sconfitta contro la sua ex squadra, la terza consecutiva, potrebbe costare caro al tecnico toscano, dal quale ci si aspettava molto di più quest'oggi.

Dionisi Sassuolo

