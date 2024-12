Sassuolo-Palermo, Dionisi: "Salvo solo la prestazione. Esonero? Vado avanti per la mia strada"

Terza sconfitta consecutiva e undicesimo posto in classifica. L'apporto di Alessio Dionisi sulla panchina del Palermo non ha portato i frutti sperati tant'è che la gara persa contro la sua ex squadra potrebbe costare caro al tecnico toscano.

"Se guardiamo la classifica, oggi non credo che si sia vista tutta questa differenza tra noi e loro. Ci metto la faccia per l'ennesima sconfitta ma è ovvio che dobbiamo e possiamo fare di più. Se guardiamo i numeri, sono il primo a dire che sono disastrosi ma le prestazioni non sono così negative. Tanti demeriti nostri nelle ultime gare, gli episodi non ci girano bene. I ragazzi mettono in campo quello che proviamo in settimana ma non basta. Può sembrare assurdo ma non la vedo così tragica.